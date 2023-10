Eni, Ravenna battistrada nella cattura della CO2

È DA SEMPRE UN POLO produttivo chiave per Eni, che qui può contare sulle competenze tecniche e sul know-how di un indotto capace di fare scuola nel mondo. Ravenna non è solo la città dei mosaici, degli otto monumenti patrimonio dell’umanità Unesco, della tomba di Dante Alighieri e degli innumerevoli tesori artistici e naturali, ma è anche la capitale del distretto centro-settentrionale di Eni. Un distretto che, a partire dal quartier generale ravennate, svolge le proprie attività interessando Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Lombardia e, dal 2021, anche Calabria. A Ravenna Eni è presente con tutte le realtà di business: dalla produzione di gas naturale all’attività di Versalis per quanto riguarda la chimica e la gomma. È presente, inoltre, con Eni Rewind per le bonifiche, con Enipower per la generazione termoelettrica e, infine, con R&M per il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale liquido.

Attualmente il distretto centro-settentrionale rappresenta un volano importante di sviluppo per la transizione energetica di Eni e, più in generale, dell’intero Paese. Per tutte queste ragioni, è partita proprio da Ravenna l’intesa siglata da Eni e Snam lo scorso anno: le due società, infatti, hanno firmato una joint venture, attraverso la quale sviluppare e gestire il primo progetto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica (un processo denominato, in gergo tecnico, Ccs). Nella pratica, l’obiettivo del progetto, denominato ‘Ravenna Ccs’, è catturare le emissioni di Co2 prodotte dalla centrale Eni di trattamento di gas naturale di Casalborsetti. Tali emissioni saranno convogliate prima nella piattaforma di Porto Corsini Mare Ovest e, successivamente, stoccate nello stesso giacimento a gas esaurito, nelle acque del mar Adriatico. Grazie a questa iniziativa, quindi, si taglieranno le emissioni inquinanti delle industrie energivore italiane – cementifici, acciaierie, chimica, ceramica – e, allo stesso tempo, si restituirà nuova vita ai giacimenti di gas esauriti offshore. L’enorme capacità di stoccaggio complessiva dei giacimenti di gas esauriti offshore (oltre 500 milioni di tonnellate) farà di ‘Ravenna Ccs’ l’hub di riferimento per tutta l’area del Mediterraneo. Il progetto di cattura e stoccaggio di Co2 non è, tuttavia, la sola attività all’avanguardia sviluppata a Ravenna nella direzione dell’efficientamento energetico e della riduzione di emissioni climalteranti. C’è anche un ampio capitolo riguardante le energie rinnovabili: nel 2022 sono proseguiti i lavori per la realizzazione del parco fotovoltaico da 653 kWp (kilowatt di picco) di potenza complessiva, grazie alla partnership siglata con la società benefit Evolvere (parte di Plenitude). È entrato così in funzione il primo set di pannelli fotovoltaici, installato sulle coperture di alcuni edifici nella base di Marina di Ravenna.

L’impianto ha permesso di ridurre sia i consumi di energia elettrica (-430 MWh), sia le emissioni di Co2 (-140 tonnellate solo nel 2022), consentendo, peraltro, l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. A fine 2022 è stato completato il collegamento alla rete nazionale dei pannelli fotovoltaici restanti, per ulteriori 202 kWp. A pieno regime – entro la fine del 2023 - il parco fotovoltaico porterà a una riduzione delle emissioni di Co2 stimato in 200 tonnellate all’anno, oltre a un significativo risparmio dei costi energetici dell’intero distretto. Le attività svolte sul territorio ravennate - così come i programmi volti alla promozione della sostenibilità sociale e ambientale, realizzati anche in collaborazione con istituzioni locali - sono oggetto del report locale di sostenibilità, recentemente rilasciato da Eni. "Con il report locale di sostenibilità raccontiamo ai nostri stakeholder e alla comunità la nostra presenza sul territorio ravennate e le attività dei diversi business operanti, insieme con le iniziative a favore di uno sviluppo basato sull’inclusività e sui principi della transizione giusta", ha dichiarato Luca De Caro, responsabile del distretto centro-settentrionale Eni. Alzando per un attimo lo sguardo oltre l’orizzonte dell’Adriatico, emerge, sempre nell’ambito degli ambiziosi progetti industriali di cattura e stoccaggio della Co2 (Ccs) nei settori produttivi a elevate emissioni, l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi da Eni con il Dipartimento per la sicurezza energetica e ‘Net Zero’ del Regno Unito. Tale accordo riguarda il modello economico, normativo e di governance per il trasporto e lo stoccaggio di anidride carbonica nel cluster industriale Ccs HyNet North West, situato nell’area della Liverpool Bay, sulla costa nord-occidentale del Paese.

Grazie al progetto, quello che è attualmente ritenuto uno dei distretti industriali più energivori del Paese potrà trasformarsi in uno dei primi cluster industriali a più basse emissioni di Co2 al mondo. Ciò consentirà di preservare migliaia di posti di lavoro a livello locale e favorirà la decarbonizzazione di industrie fortemente inquinanti, come cementifici, aziende energetiche e chimiche. Inoltre, attirerà investimenti in nuovi settori industriali, generando profili innovativi e alimentando l’offerta di ulteriori posti di lavoro. L’avvio è previsto entro la metà del decennio, con una capacità di stoccaggio annua di circa 4,5 milioni di tonnellate di Co2 nella prima fase, per poi raggiungere, dopo il 2030, i 10 milioni di tonnellate. HyNet North West, fa sapere Eni, fornirà un contributo significativo all’obiettivo del Regno Unito di stoccare 20-30 milioni di tonnellate di Co2 all’anno entro il 2030.