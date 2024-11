Eni, consumo energetico globale cresciuto del 2% nel 2023

L’ENERGIA È UNO degli aspetti più importanti della nostra vita e delle nostre tasche. Perché? Perché ha a che fare con ogni attività umana e con tutti gli ambiti della società e dell’economia. È questo quanto emerge dalla World Energy Review 2024 (Wer), la rassegna sul mondo dell’energia, giunta alla sua ventitreesima edizione, pubblicata da Eni. La società, che si occupa di energia, pubblica ogni anno una propria rassegna statistica energetica mondiale, rappresentando ad ogni edizione trend, mercati, evoluzioni del settore. Quest’anno la rassegna, oltre ai macro trend, che hanno a che fare con oil, gas, rinnovabili e minerali critici, offre anche una panoramica più ampia, includendo dati sulla popolazione, sul prodotto interno lordo, sul carbone, su generazione elettrica ed emissioni di anidride carbonica.

Per il mercato energetico il 2023 è stato un anno sfidante. Il fattore dominante è stato l’amplificarsi delle tensioni geopolitiche, che hanno determinato nuove difficoltà e ulteriori incertezze in un contesto di importanti trasformazioni già in atto. L’incertezza geopolitica, unita alla debolezza economica, continua a rappresentare un rischio per le prospettive di crescita e per i futuri scenari, sempre più complessi e sfidanti. In un contesto incerto, anche nel 2023 il consumo primario mondiale di energia ha confermato il trend delle ultime decadi, con la crescita ad un tasso prossimo al 2% rispetto al 2022 e un mix sostanzialmente stabile.

La popolazione mondiale, che sfiora gli 8 miliardi, è aumentata dello 0,9% (circa 70 milioni). Più fiocchi rosa e azzurri per Africa e Asia, mentre l’Europa ha il segno meno in fatto di nascite, come sappiamo. L’economia globale gode di buona salute, con piccoli segnali di ripresa e un accenno di crescita globale. Il costo dell’energia ha avuto un peso significativo nei trend economici degli ultimi anni, soprattutto per gli stati dell’Unione Europea, Italia compresa. Se prendiamo i singoli settori energetici, si nota come l’ultimo anno sia stato di sostanziale recupero rispetto ai precedenti. Ecco i trend. Per il settore Oil, nel 2023 i prezzi sono stati in flessione del 18%. Nonostante le preoccupazioni per i rallentamenti dell’economia globale, le azioni dell’Opec+ hanno mantenuto i prezzi attorno agli 80 dollari al barile. La domanda ha continuato ad aumentare e ha superato il livello pre-pandemia trainata dai paesi non Ocse. La produzione di oil ha registrato una crescita.

Per quanto riguarda il gas, che nel 2023 ha visto i prezzi dei principali hub ridursi di circa il 60% rispetto al 2022. Su scala globale, si è registrata una tendenza in tutti i mercati verso un graduale riequilibrio, dopo la corsa ai prezzi registrata negli anni precedenti, con la guerra Ucraina e quella in Medio Oriente. È ovvio che l’instabilità globale non aiuta la crescita. In ogni caso, la domanda mondiale di gas si è mantenuta stabile nel 2023, con dinamiche divergenti su scala globale, in particolare con il significativo incremento della Cina assorbito in parte dalla frenata dell’Europa. La Cina consuma moltissimo e inquina di conseguenza. La produzione mondiale di gas è leggermente aumentata nel 2023, tra i principali produttori in aumento Stati Uniti e Cina, in controtendenza la Russia. Per quanto riguarda il gas naturale liquefatto, sono aumentate sia le capacità globali di liquefazione (+2%) che di rigassificazione (+6%). Le installazioni di rinnovabili, solare ed eolico, raggiungono il massimo storico di circa 2.400 Giga Watt nel 2023 a livello mondiale e confermano la crescita esponenziale degli ultimi anni. Nel mix di generazione elettrica, la quota di solare ed eolico si attesta al 13%, rispetto al 60% generato da fonti tradizionali. Il mondo, soprattutto la Cina, continuano ad utilizzare prevalentemente fonti energetiche tradizionali. Segnali di transizione energetica ci sono, ma sono comunque lenti. La produzione globale di biocarburanti, per esempio, è aumentata dell’8% con l’incremento più marcato per il biodiesel. Il report evidenzia un incremento anche per altri settori, come i minerali critici, elementi cruciali per le tecnologie della transizione energetica. I minerali critici hanno registrato un forte incremento in termini di produzione, in particolare il litio (+23%), seguito dal cobalto e dalle terre rare (+17%).

Nel World Energy Review 2024 si legge anche un altro dato non trascurabile. L’assetto energetico mondiale ha influenzato le emissioni globali di anidride carbonica, che nel 2023 sono aumentate di circa l’1%, raggiungendo il nuovo record di 37,2 Gton. L’incremento è stato trainato dalla Cina, che da sola è responsabile di un terzo delle emissioni globali di anidride carbonica. "Come per altri settori, il 2023 è stato un anno impegnativo per il mercato energetico", questo il commento di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. "Il fattore predominante è stato l’escalation delle tensioni geopolitiche: oltre alla guerra tra Russia e Ucraina, verso la fine dell’anno è scoppiato il conflitto Israele-Hamas e gli attacchi degli Houthi alle navi mercantili nello Stretto di Hormuz. L’escalation delle ostilità ha comportato nuove sfide e ulteriori incertezze in un contesto di importanti trasformazioni già in atto. D’altro canto, l’economia globale ha ottenuto risultati migliori del previsto, ottenendo un atterraggio morbido, con l’inflazione in costante calo a seguito delle politiche monetarie più restrittive attuate dalle banche centrali". L’incertezza geopolitica continua a rappresentare un rischio al ribasso per le prospettive di crescita e per gli scenari futuri sempre più complessi e sfidanti.