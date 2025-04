Energia pulita e rinnovabili chiavi in mano per le aziende

GREENVOLT NEXT ITALIA, parte del Gruppo Greenvolt, eredita la ricca storia e l’expertise di Solarelit powered by Greenvolt, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia. In oltre 20 anni di operatività, Greenvolt Next Italia ha installato più di 150 MW di potenza fotovoltaica, offrendo soluzioni chiavi in mano a oltre 2.000 clienti con oltre 1.200 progetti portati a termine nel nostro Paese. Attualmente sono in sviluppo altri 30 nuovi progetti per 10 milioni di euro, il 75% dei quali investiti nel settore fotovoltaico e il restante 25% nella riqualificazione di coperture industriali.

A una crescita del giro di affari è corrisposta una crescita dell’occupazione: dal 2023 i dipendenti sono più che raddoppiati passando da 21 a 46. Alla guida della società restano confermati Mitia Cugusi come presidente e Andrea Faini come managing director, che hanno fondato la società forti di una lunga esperienza nel mercato B2B delle rinnovabili. Recentemente, Greenvolt Next Italia ha lanciato nuove soluzioni di generazione distribuita per supportare le aziende locali nell’autoconsumo e nella condivisione di energia rinnovabile. Questi servizi includono comunità energetiche rinnovabili (Cer), gruppi di autoconsumoautoconsumatori individuali remoti, o collettivo e ttimizzando l’uso dell’energia generata localmente. La nuova Configurazione Energetica Distribuita di Greenvolt Next Italia permette a enti del settore pubblico e comunità locali di beneficiare dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, attraverso modelli di condivisione virtuale che massimizzano l’utilizzo delle risorse rinnovabili generate in loco.

Questo approccio innovativo consente di ridurre i costi energetici e migliorare l’efficienza complessiva, contribuendo alla transizione energetica e al contrasto ai cambiamenti climatici. All’interno del processo, la società con sede a Corsico offre servizi di consulenza per chi desidera esplorare soluzioni di Autoconsumo Diffuso Incentivato. Attraverso uno studio di prefattibilità, le aziende e le pubbliche amministrazioni possono identificare la configurazione ottimale per il loro caso specifico, valutandone la capacità economica e la sostenibilità finanziaria e sociale. In particolare, per le aziende, l’incentivo ventennale fornito dal GSE per una delle tre configurazioni previste deve essere investito almeno al 45% in progetti sociali. Questo garantisce alle imprese partecipanti un budget certo e certificato, da destinare ad attività che possono essere incluse nel loro Bilancio di Sostenibilità Ambientale e Sociale, migliorando così il loro ranking ESG (Environmental and Social Governance). Greenvolt Next Italia ha annunciato inoltre un nuovo progetto di energia rinnovabile in collaborazione con il Gruppo Cimbali, multinazionale italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine professionali per espresso e attrezzature per l’industria del caffè.

Questo progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da 230 kWp nello stabilimento di Dolo (foto sotto), in provincia di Venezia, rafforzando una partnership che dura da 15 anni. Il nuovo impianto fotovoltaico, che sarà composto da 460 moduli, rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità per il Gruppo Cimbali. Questo progetto si aggiunge agli impianti già esistenti presso gli stabilimenti di Binasco (Milano) e Cappella Cantone (Cremona), che hanno una capacità complessiva di quasi 800 kWp. Grazie a questi impianti, il Gruppo Cimbali riesce a ridurre le emissioni di CO₂ di 2.400 tonnellate all’anno, contribuendo in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea. La collaborazione tra Greenvolt e Cimbali Group è iniziata nel 2010 e ha portato all’installazione di sistemi fotovoltaici che generano 3.700 MWh di energia su una superficie di 4.500 metri quadrati. Questo ha permesso al Gruppo Cimbali di ridurre la propria dipendenza dalle fonti di energia non rinnovabili, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i costi operativi. La collaborazione tra Greenvolt e Cimbali Group è un esempio di come le aziende possano lavorare insieme per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambiziosi. Grazie a progetti come quello di Dolo e all’espansione delle soluzioni di generazione distribuita, Greenvolt continua a dimostrare il suo impegno per un futuro più sostenibile, non solo in Italia ma in tutta Europa. Il Gruppo Greenvolt, con la sua presenza in 20 paesi e un portafoglio di progetti che spazia dalla biomassa sostenibile alla generazione distribuita, è leader globale nel settore delle energie rinnovabili. La partnership con Cimbali Group e il progetto di Dublino sono solo due esempi delle numerose iniziative che Greenvolt sta portando avanti per promuovere l’uso di energie pulite.

L’impegno di Greenvolt e delle sue controllate come Greenvolt Next Italia ed Enerpower powered by Greenvolt dimostra come l’innovazione e la sostenibilità possano andare di pari passo, offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide energetiche e ambientali del nostro tempo. Oltre ai progetti in Italia, il Gruppo Greenvolt sta espandendo la sua presenza in Europa. Un esempio è il recente lancio di un impianto solare da 9 MW all’aeroporto di Dublino, realizzato da Enerpower powered by Greenvolt, la principale società irlandese nel settore delle energie rinnovabili. Questo impianto, composto da 15.000 pannelli ad alta efficienza, fornirà il 13% del fabbisogno energetico dell’aeroporto, riducendo le emissioni di oltre 2.500 tonnellate all’anno.

Nella foto, da sinistra: Letizia Germana Pittiglio, Communications and External Relations Manager di Greenvolt Next Italia, Andrea Faini, Managing Director di Greenvolt Next Italia e Duarte Ferreira, Global Decentralized Energy Generation Business Unit & Board Member di Greenvolt Group.