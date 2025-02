Energia e sostenibilità strategie a confronto per le sfide di domani

SVILUPPO SARÀ LA PAROLA chiave dell’incontro organizzato dal nostro giornale a Ravenna dal titolo "Energia e sostenibilità: le sfide del futuro". L’appuntamento è martedì 11 febbraio a Palazzo Rasponi, nel cuore della città, dalle ore 9.30. Qn Economia è il ciclo di incontri che Quotidiano Nazionale dedica all’approfondimento dell’impatto socio-economico nella struttura organizzativa e nei processi di produzione del sistema produttivo italiano. La tappa di febbraio, realizzata con i main partner Eni e Snam, la partnership de La Cassa di Ravenna e Rekeep, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna, Assessorato allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Porto, Politiche europee e Cooperazione internazionale. Il convegno intende affrontare le opportunità legate al settore energetico, con un focus su riqualificazione energetica, transizione energetica e infrastrutture del futuro.

Dopo l’introduzione di Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce! dialogherà con Emanuele Orsini, presidente di Confindustria (nella foto in alto a destra). Sono attesi i saluti di Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni di Ravenna, a cui seguirà l’intervento di Antonio Patuelli, presidente del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna e Associazione bancaria italiana (ABI). Il programma prevede poi due tavole rotonde. Al primo panel, moderato da Baroncini, dal titolo "Le città sostenibili" prenderanno parte Benedetta Brighenti, presidente AESS (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile) e vicepresidente europea FEDARENE, e Claudio Levorato, presidente di Rekeep. La direttrice Agnese Pini modererà, invece, il secondo panel dal titolo "Transizione energetica: la sfida globale" confrontandosi con Michele de Pascale (nella foto in alto sinistra), presidente della regione Emilia-Romagna, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

Per il presidente di Confindustria l’energia è una questione che lega insieme "sicurezza e indipendenza nazionale, primo fattore di competitività delle imprese e componente primaria dei bilanci delle famiglie". Per questa ragione per Orsini "è urgente tradurre in atti concreti le nostre proposte per salvaguardare il sistema industriale" partendo "dalla separazione in tariffa elettrica della remunerazione delle centrali a gas rispetto a quelle da fonti rinnovabili". Ma occorrono anche "un Acquirente unico di gas ed energia in Europa, in vista di un prezzo unico dell’energia, norme attuative della Gas Release a tutela degli energivori" oltre a un’accelerazione "sul nucleare e sui piccoli reattori modulari". Sempre sul fronte europeo, il presidente di Confindustria afferma: "Aspettiamo dalla Commissione europea parole chiare sul Green deal, poiché il recente annuncio della cosiddetta “Bussola della competitività” è in contraddizione totale con la conferma dell’obiettivo di eliminare il motore termico entro il 2035, cosa che sta desertificando il più importante settore industriale europeo che è l’automotive". "Noi vogliamo raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente, e in molti casi le nostre industrie li hanno raggiunti in anticipo, ma è fondamentale farlo attraverso la neutralità tecnologica e non attraverso scelte ideologiche", conclude Orsini.

Il convegno promosso da QN Economia rappresenta per il presidente de Pascale "un’importante occasione di confronto su un tema cruciale per il nostro futuro: la transizione energetica. Ravenna con il suo distretto energetico d’eccellenza, il porto, il progetto del più grande parco eolico a mare e l’importante patrimonio di competenze sui temi dell’energia e della green economy, si conferma protagonista di questa sfida globale e rappresenta il luogo ideale per discutere di strategie energetiche e di innovazione". "La Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte, lavorando insieme a istituzioni, imprese e comunità per costruire un futuro che, partendo da qui, sia in grado di coniugare sviluppo economico, sostenibilità e nuove opportunità occupazionali", dice de Pascale.

Per il sindaco Sbaraglia la giornata di approfondimento "sarà un’occasione per ospitare nella nostra città un convegno su una tematica oggi così centrale e significativa". Transizione energetica e sostenibilità "sono temi che coinvolgono da vicino Ravenna, che già da diversi decenni costituisce un distretto energetico innovativo e strategico di rilievo nazionale, ruolo che ricopre a tutt’oggi con l’aspirazione di diventare soggetto di riferimento anche nel campo delle energie rinnovabili". L’attuale primo cittadino prosegue: "In questi anni ci siamo impegnati per consolidare sul territorio la promozione delle competenze e del know how legati al settore dell’energia, così come nello sviluppo di progettualità che potranno ulteriormente rafforzare questo ruolo di Ravenna quale hub strategico nel settore energetico, nel rispetto della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e della Green economy"