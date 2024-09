’Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’. Il convegno a Ravenna venerdì 27 settembre

FA TAPPA a Ravenna il 27 settembre Qn Distretti, il ciclo di incontri che Quotidiano Nazionale dedica all’approfondimento dell’impatto socio-economico nella struttura organizzativa e nei processi di produzione nelle Pmi delle principali filiere di produzione regionali. Il convegno ’Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’ vedrà la partecipazione di importanti figure del mondo industriale, politico e accademico che condivideranno le loro esperienze e visioni per un futuro energeticamente sostenibile.

L’evento (che si terrà presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense in via Baccarini 3) inizierà alle ore 10 con l’introduzione di Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. A seguire, un dialogo tra Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in collegamento). Poi, moderato da Valerio Baroncini, il panel ’Le città sostenibili’ con la partecipazione di Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Benedetta Brighenti, presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e vicepresidente europea Fedarene, Claudio Levorato, presidente Rekeep e Francesco Meneghetti, amministratore delegato di Mindicity – Gruppo Tim. Dopo il videomessaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sarà la volta del secondo panel (’Transizione energetica: la sfida globale’) moderato da Agnese Pini. Al panel prenderanno parte Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, Antonio Patuelli, presidente del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e dell’Abi, Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. Il convegno – di cui sono main partner Eni, Snam e Tim e sono partner Rekeep e Cassa di Ravenna – rappresenta un’importante occasione per discutere le strategie e le soluzioni necessarie per affrontare le sfide energetiche del futuro, promuovendo la sostenibilità e l’innovazione nel settore.

G. C.