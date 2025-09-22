Energia e clima: in arrivo l’evento di Confartigianato

TRANSIZIONE GREEN, crisi climatica, caro-energia, fonti rinnovabili, nucleare e sostenibilità sono ormai sfide quotidiane, non solo per i governi e le grandi aziende, ma anche – e soprattutto – per le piccole imprese italiane. A questi temi cruciali è dedicata la 21esima edizione di “Energies&Transition High School”, in programma dall’1 al 3 ottobre in Sardegna, organizzata da Confartigianato Imprese e dai suoi Consorzi energia (Caem, CenPi, Multienergia).

Un evento (visibile anche in diretta streaming su confartigianato.it) di formazione e di confronto con esperti, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari ed esponenti del mondo produttivo per analizzare scenari, proporre soluzioni e tracciare rotte concrete per una transizione energetica giusta, efficiente e sostenibile. "Sostenibilità, economia circolare, trasparenza dei mercati e accesso all’energia a costi equi: sono questi i driver – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli (nella foto) – per costruire un modello di transizione accessibile anche alle micro e piccole imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo italiano". I lavori di “Energies&Transition High School” si apriranno con una riflessione sulle geostrategie e

sui nuovi paradigmi internazionali. Interverranno Lapo Pistelli (ENI), il professore di relazioni internazionali Vittorio Emanuele Parsi e il senatore Matteo Renzi, componente del Board del FII Institute. Spazio al clima e al suo impatto economico con il fisico del CNR Antonello Pasini e Roberto Bianchini (Politecnico di Milano).

Sotto i riflettori anche le nuove frontiere dell’energia: Luca Mastrantonio (Enel) presenterà i progetti sui reattori nucleari modulari (SMR), mentre il presidente del GSE Paolo Arrigoni parlerà del ruolo delle rinnovabili nella transizione. Per Governo e Parlamento interverranno il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli. La transizione sarà affrontata anche da Maurizio Delfanti (Politecnico di Milano), Salvatore Pinto (Presidente dell’Associazione Energia Libera), mentre Marco Calabrò (Ministero delle Imprese e del made in Italy) illustrerà le politiche industriali in tempi di transizione. Sul fronte della ricerca scientifica interverranno Lucia Votano, Piero Martin, Federico Testa. Tra i relatori anche Stefano Besseghini, presidente di Arera. A tirare le fila dell’evento saranno i presidenti dei Consorzi Energia di Confartigianato: Gianluca Cavion (Caem), Fabrizio Campaioli (Multienergia) e Daniele Riva (CenPI).

I tre Consorzi Energia sono attivi da oltre 20 anni e operativi in tutta Italia. Nel 2024 hanno favorito

l’acquisto di elettricità e gas al miglior prezzo sul mercato per 73.120 clienti, tra imprese e persone

fisiche, distribuiti in 124.219 punti di fornitura (erano 11.801 nel 2012). Il totale dei consumi di energia elettrica ‘gestiti’ dai Consorzi nel 2024 ammonta a 876,4 milioni di kWh mentre per il gas metano si attesta a 70,3 milioni di metri cubi.

Inoltre, lo scorso anno, nelle forniture di elettricità hanno garantito il risparmio di 81.448 tonnellate di Co 2 grazie all’acquisto di “energia rinnovabile certificata in origine”. Clienti in costante crescita e consumi in evoluzione grazie ai servizi offerti

dai Consorzi energia di Confartigianato che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono consulenza sulla scelta dei fornitori più adatti alle diverse esigenze dei clienti, consigli su risparmio ed efficientamento energetico, soluzione di problemi come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione, i tempi per il cambio di fornitore. "La transizione ecologica delle imprese è una realtà concreta e in evoluzione – commenta Granelli – ma serve un contesto economico favorevole e strumenti incentivanti realmente efficaci, per non frenare un percorso virtuoso che unisce competitività e sostenibilità".