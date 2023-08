Vargronn, joint venture tra Plenitude (Eni) e HitecVision, e la società irlandese di servizi energetici integrati Energia Group annunciano un accordo per lo sviluppo congiunto di due progetti eolici offshore in Irlanda entro il 2030, per una capacità totale fino a 1,8 GW. Lo sviluppo di questi due impianti, situati nel Mare Celtico settentrionale e nel Mare d’Irlanda meridionale, con una potenza installata fino a 900 MW ciascuno, consente a Plenitude di estendere, attraverso Vargronn, le proprie attività al mercato eolico offshore irlandese.