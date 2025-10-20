Energia da fusione: la nuova frontiera di Eni

INNOVAZIONE, TRANSIZIONE ENERGETICA e supercalcolo sono solo alcuni dei temi dei quali si occupa Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. Non solo energia, insomma, ma una visione sul futuro, al servizio del paese.

La dimensione tecnologica è da sempre legata ad Eni, così come la ricerca di nuovi talenti. Che cosa fa la Direzione Tech e come si inserisce nella strategia complessiva di Eni?

"La Direzione Tech, Technology, ricerca e sviluppo e Digital di Eni, realizza progetti di innovazione tecnologica e digitale, promuovendo la cultura su questi temi nell’intera azienda e agendo come un vero e proprio abilitatore della nostra strategia di transizione energetica. Eni è un’azienda a forte contenuto tecnologico, che ha storicamente integrato le attività di ricerca e innovazione tecnologica con il proprio business. Oggi la Società conta 7 Centri di Ricerca in Italia, oltre mille ricercatori e più di 10 mila titoli di proprietà intellettuale. Realizziamo i nostri processi industriali facendo leva sul grande patrimonio di competenze delle nostre persone e sulla sinergia tra ricerca interna, avanzate capacità ingegneristiche e strumenti digitali. La direzione si occupa sia della ricerca e sviluppo di tecnologie a supporto dei business di Eni, sia di innovazioni breakthrough, potenzialmente in grado di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi di decarbonizzazione. Il che include lo sviluppo di sistemi di supercalcolo come l’HPC6 e l’impegno nell’energia da fusione".

Innovazione è una parola chiave nel settore energetico globale. Perché è così importante per Eni?

"La ricerca, lo sviluppo e la rapida applicazione di nuove tecnologie sono la leva strategica con cui realizziamo la transizione energetica, anticipando il progresso e mantenendo la competitività attraverso soluzioni proprietarie e distintive, che sono l’asset primario per lo sviluppo del nostro business. Per Eni, il principio della neutralità tecnologica è la chiave per affrontare le sfide energetiche future: crediamo sia necessario disporre di un mix tecnologico adattabile a diverse applicazioni ed esigenze. Per questo il portafoglio tecnologico di Eni si struttura secondo direttrici chiare e complementari che comprendono la decarbonizzazione dei processi industriali tradizionali, propri e di terzi, attraverso l’economia circolare, la cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica e la bioraffinazione, nella quale Eni ha avuto un ruolo di apripista a livello globale, sino alla produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo di sistemi di stoccaggio avanzati. Infine, guardiamo al futuro investendo in tecnologie di frontiera dal supercalcolo alla fusione a confinamento magnetico e al calcolo quantistico. Questa visione assicura che Eni non solo partecipi, ma continui a guidare l’evoluzione del panorama energetico e tecnologico globale".

Avete siglato un accordo miliardario con Commonwealth Fusion Systems (CFS) per l’acquisto di energia da fusione. Perchè questo accordo segna una svolta?

"L’accordo con CFS, che formalizza un Power Purchase Agreement da oltre 1 miliardo di dollari per l’acquisto di elettricità decarbonizzata dall’impianto ARC in Virginia, segna per Eni un momento di svolta industriale. Questo accordo dimostra che la fusione è una prospettiva commerciale effettiva, che l’industria è pronta a integrare in rete. Eni è azionista strategico di CFS dal 2018 e partner tecnologico da alcuni anni e con questo accordo aggiungiamo agli investimenti finanziari e alla cooperazione tecnologica anche la partnership commerciale. L’energia da fusione è il principio che alimenta il Sole, un processo intrinsecamente sicuro che non emette gas serra e genera una quantità di energia virtualmente illimitata. L’impatto, una volta che la tecnologia sarà portata a scala industriale, sarà rivoluzionario: potremo garantire una fonte di energia stabile e a zero emissioni di carbonio, complementare alle rinnovabili. Il nostro impegno si estende alla collaborazione con UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) per la realizzazione del più grande impianto al mondo per la gestione del ciclo del trizio (H3AT) e alla partecipazione al progetto italiano DTT di ENEA".

Parliamo di supercalcolo. Perché HPC6 è così importante non solo per Eni, ma per il sistema Paese?

"Il supercalcolo è un abilitatore fondamentale dell’innovazione scientifica. Con l’avvio di HPC6, ospitato nel nostro Green Data Center (GDC) di Ferrera Erbognone, che si posiziona come primo al mondo tra i supercomputer ad uso industriale, Eni compie un passo decisivo nella sua strategia di decarbonizzazione. HPC6 vanta una potenza di calcolo straordinaria (606 PFlops di picco). Questa velocità è fondamentale, tra le altre cose, per accelerare la ricerca e sviluppo in campi complessi, dalla simulazione del comportamento del plasma per la fusione a confinamento magnetico, allo sviluppo di nuovi materiali, ad esempio per l’ottimizzazione delle celle solari o per lo sviluppo di batterie avanzate. Penso che, per il nostro paese, avere un’azienda che investe in maniera così importante nel supercalcolo è un vantaggio competitivo strategico".

Quante persone lavorano con lei e quali competenze cercate oggi nei giovani che vogliono entrare nella vostra Direzione?

"Il nostro è un ecosistema di talenti in continua espansione, supportati anche da circa 70 accordi con Università e centri di ricerca. Tra sviluppatori, data scientist, ingegneri dell’AI e specialisti di infrastruttura, lavorano con me migliaia di professionisti in tutto il mondo, con più di mille persone dedicate alla sola ricerca. Promuoviamo iniziative per avvicinare bambine e ragazze alle discipline Stem, grazie anche all’esempio offerto da 150 donne che lavorano in Eni, con incarichi di alto livello negli ambiti tecnologici. I ruoli più richiesti riflettono le frontiere della nostra evoluzione: dal supercalcolo, alla energia da fusione, dal quantum computing alla Cyber Security. La diversità è un potenziale enorme per l’innovazione".