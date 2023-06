Inalca è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne, salumi, bacon e snack (con i marchi Inalca, Montana, Manzotin, Italia Alimentari, Fiorani e Ibis), e nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari d’eccellenza (Inalca Food & Beverage). La società, che controlla tutta la filiera produttiva, dall’allevamento alla distribuzione, nel 2021 ha registrato ricavi per 2,84 miliardi, di cui il 40% in export, e ha 28 stabilimenti produttivi (20 in Italia e 5 all’estero).