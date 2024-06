Autostrade per l’Italia si posiziona ai primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio con circa 3.000 chilometri di rete gestita in Italia. Autostrade per l’Italia ha destinato risorse rilevanti all’ammodernamento e all’ampliamento della rete, nell’ambito di un progetto di lungo periodo. In particolare, il piano economico finanziario prevede tra il 2020 e il 2038 un impegno complessivo di circa 21 miliardi di euro che includono circa 7 miliardi di manutenzioni e 14,1 miliardi di euro di investimenti sulla rete.