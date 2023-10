Per rispondere in modo concreto alla necessità di ridurre le emissioni climalteranti e raggiungere la neutralità carbonica, il Gruppo Hera ha già realizzato – prima multiutility in Italia – un impianto all’avanguardia a Sant’Agata Bolognese, nel 2018, finalizzato alla produzione di biometano dalla frazione organica della raccolta differenziata. L’impianto produce ogni anno 20mila tonnellate di compost e circa 8 milioni di metri cubi di biometano, con un risparmio annuo di oltre 6mila tonnellate di petrolio.