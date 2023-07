Per gli edifici residenziali, si calcola che l’uso di acqua riciclata per tirare lo sciacquone e lavare i vestiti riduca la domanda di acqua potabile del 40%, mentre utilizzarla anche per le docce può tagliare un altro 20%. Le tecnologie per catturare e trattare tutta l’acqua utilizzata in un edificio secondo standard potabili, in realtà esistono già, ma le normative vietano il riutilizzo per usi potabili di acque reflue riciclate. In alcuni Paesi però come il Giappone e l’Australia, passando per Israele, ci si muove già verso un riciclo massiccio.