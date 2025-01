Nel 2024 Billoo ha lanciato il suo Osservatorio, l’Osservatorio Billoo, un centro studi che analizza l’andamento del mercato dell’energia e che, grazie alla sua posizione privilegiata, si propone di diventare fonte autorevole per media e stakeholder. Billoo ha anche vinto premi e riconoscimenti. A luglio, Billoo è risultata tra i vincitori della 28ª edizione del Premio Stella Mediastars, classificandosi prima nella sezione App. Billoo ha ottenuto anche la Nomination in Short List ed è stata premiata con la Special Star per il Graphic Design.