Non solo energie rinnovabili, il core business di Zucchetti Centro Sistemi, realtà nata nel 1985 nel cuore della Toscana come Software House, è quello di dare servizi ai propri clienti, privati e industrie. Dal 2000 fa parte del Gruppo Zucchetti, leader dell’Ict in Italia e in Europa. Nella divisione Green Innovation si mettono a punto software e strategie di controllo dell’energia prodotta con le rinnovabili. Allo studio ci sono soluzioni di qualità, accompagnate da servizi performanti e con un ciclo di vita che impatta sempre di meno sull’ambiente.