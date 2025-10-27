Enel e Mars, c’è la firma a tre contratti Ppa per 851 megaWatt

COMPRARE ENERGIA A PREZZO fisso per tutelarsi dalle oscillazioni di mercato e garantirsi costi certi di approvvigionamento. Enel ci crede e negli Stati Uniti il meccanismo funziona (mentre in Italia deve ancora decollare) tanto che Enel North America e Mars Incorporated, la principale azienda nei settori della cura degli animali domestici, snack e alimentare, hanno finalizzato una grande operazione di acquisto pluriennale di energia (Power purchase agreement, Ppa) che coinvolge l’intera produzione di tre impianti solari di Enel in Texas. I tre accordi siglati rappresentano la più grande transazione Ppa aziendale di Enel a livello mondiale, poiché coinvolgono un totale di 851 MW di potenza installata per una produzione stimata di 1,8 Terawattora l’anno, equivalenti all’elettricità necessaria per alimentare 150.000 case.

Enel North America, che opera da 25 anni negli USA, sviluppa, possiede e gestisce impianti elettrici rinnovabili e soluzioni di demand response (incentivi alle aziende in cambio di flessibilità nell’utilizzo di energia). Nello specifico l’azienda gestisce oltre 11 gigawatt (GW) di capacità installata eolica e solare, oltre 1 GW di accumulo energetico e quasi 5 GW di demand response tra USA e Canada. L’accordo con Mars dimostra come le rinnovabili siano tra le soluzioni più rapide ed economicamente accessibili per soddisfare le esigenze energetiche delle imprese. "Molte grandi aziende sono già ben avviate nel reperire elettricità rinnovabile per le proprie operazioni, ma questo è solo un aspetto del quadro – ha dichiarato Kevin Rabinovitch, Vicepresidente Globale per la Sostenibilità di Mars –. Renewable Acceleration è un acceleratore di prestazioni, che riduce le emissioni a una scala e a una velocità che non potremmo mai raggiungere con gli approcci tradizionali. Più domanda creiamo insieme, più velocemente possiamo costruire il futuro che tutti desideriamo. E l’energia pulita significa aria più pulita per le nostre comunità, le nostre persone, i nostri partner". "Mars sta alzando l’asticella delle strategie di sostenibilità aziendale, adottando un approccio completo e diretto per affrontare le emissioni lungo tutta la sua catena del valore" commenta Michele Di Murro, ad di Enel Nord America.

Sul fronte italiano i Ppa devono ancora conquistare spazio sul mercato. Nel 2024 sono state registrate operazioni per un totale di 1,4 GW mentre nel periodo gennaio-agosto del 2025 è stato contrattualizzato circa 1 GW. Il modello, secondo gli esperti di settore, funziona bene principalmente per le rinnovabili, che però hanno bisogno di grandi impianti. Quella dei Ppa a detta degli esperti resta però una soluzione concreta per risolvere l’esigenza dei grandi gruppi energivori che da tempo chiedono di poter contare su prezzi stabili per aumentare la loro competitività. Di recente FS ha creato FS Energy, una società che ha proprio l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e ha siglato dei Ppa con Erg, Enel ed Edison. Nel complesso però si nota ancora una certa resistenza culturale all’approccio di lungo periodo.