Elicotteri e hi-tech la nuova base. Leonardo punta sul Meridione

UN NUOVO POLO STRATEGICO per il Sud e un passo avanti nel rafforzamento della rete globale di servizi del gruppo Leonardo. A Brindisi è stata inaugurata la nuova base di manutenzione per elicotteri, la prima infrastruttura del genere del Gruppo dedicata al Mezzogiorno. L’impianto, operativo da luglio, rappresenta un tassello chiave nel piano di sviluppo della Divisione Elicotteri, che punta a coniugare prossimità ai clienti, innovazione tecnologica e valorizzazione delle competenze territoriali. La nuova Service Station sorge all’interno di uno dei quattro siti pugliesi del gruppo, centro d’eccellenza per la produzione e l’assemblaggio di aerostrutture. L’hangar, esteso su oltre 4.000 metri quadrati, può ospitare fino a sette aree manutentive, di cui una destinata agli interventi più complessi. L’investimento consolida la presenza industriale di Leonardo in Puglia — dove il gruppo impiega oltre 3.000 addetti diretti — e rafforza il comparto elicotteristico nazionale, migliorando capacità operative e tempi di risposta. "Con la nuova base di Brindisi rafforziamo la nostra capacità di essere più vicini ai nostri clienti istituzionali", spiega Gian Piero Cutillo (nella foto in basso), Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo. "È la prima infrastruttura di questo tipo per il Sud d’Italia e rappresenta un investimento concreto che unisce innovazione, occupazione qualificata e valorizzazione del territorio". La base è stata progettata per coprire un fabbisogno manutentivo di circa 150 elicotteri della flotta governativa italiana — Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che Capitaneria di porto e Vigili del Fuoco — con prospettive di crescita nei prossimi anni. L’avvio della base consentirà di offrire un’assistenza di primo livello, resa possibile da competenze altamente specialistiche e dall’utilizzo di impianti all’avanguardia. Leonardo sta investendo in percorsi formativi dedicati per i nuovi manutentori aeronautici, provenienti in larga parte dagli ITS del territorio, con l’obiettivo di trasferire conoscenze avanzate e costruire competenze ad alto valore aggiunto.

"Questo progetto non è soltanto un’infrastruttura industriale: è un investimento per il futuro del territorio e una testimonianza concreta della nostra volontà di generare valore condiviso, mettendo al centro la sinergia tra industria, istituzioni e comunità". Attualmente la base è dedicata al supporto della flotta AW139, uno dei modelli più diffusi in ambito governativo, e amplierà progressivamente le proprie attività all’AW169, incrementando la capacità di manutenzione e la flessibilità operativa sul territorio. Il mercato elicotteristico governativo italiano conta oggi circa 500 assetti in servizio prodotti da Leonardo, cui si aggiungeranno oltre sessanta nuove unità in consegna nei prossimi anni. "È una risposta importante di Leonardo ai nostri clienti in termini di vicinanza — sottolinea Cutillo —. Riteniamo che questo possa aumentare notevolmente il livello di servizio, offrendo risposte più rapide e capillari". E cresce l’impiego degli elicotteri Leonardo in missioni di emergenza e sicurezza nazionale: "più impegnative sono le missioni, più lo sono le manutenzioni" aggiunge Cutillo.

"Gli elicotteri delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato li abbiamo visti operare in molteplici situazioni in cui alluvioni o condizioni meteo gravi hanno richiesto un intervento immediato. Avere queste macchine pronte a volare e a svolgere le loro missioni è fondamentale". E ora, la base di Brindisi si inserisce nel network globale di Customer Support&Services di Leonardo, attivo 24 ore su 24 in tutto il mondo, che fornisce assistenza tecnica e aggiornamenti per oltre 5.000 elicotteri in 150 Paesi. "La manutenzione è una parte importantissima della gestione del prodotto — spiega Cutillo —. Non basta consegnare un elicottero: deve volare per vent’anni". Leonardo, specifica l’azienda, utilizza modelli digitali e analisi predittive che, grazie all’elaborazione dei dati di volo, permettono di pianificare gli interventi in modo efficiente, riducendo tempi di fermo e migliorando la disponibilità operativa delle flotte. Con oltre 2.400 professionisti, più di 100 centri di assistenza e 13 centri di addestramento, il sistema di supporto elicotteristico di Leonardo rappresenta una componente strategica del business.

"L'evoluzione delle esigenze di tutela e sicurezza richiede innovazione continua. Leonardo investe in nuove tecnologie, digitalizzazione e competenze per garantire non solo nuovi prodotti, ma la massima disponibilità e sicurezza operativa degli elicotteri in servizio" afferma Cutillo, sottolineando come la strategia della divisione punti a rafforzare l'intero ecosistema industriale del Mezzogiorno. Con la nuova base, Brindisi diventa quindi hub nel Sud Italia all'interno della rete di Leonardo: una piattaforma tecnologica e industriale che unisce prossimità operativa, innovazione e valorizzazione del capitale umano, ponendosi come modello di collaborazione tra impresa e territorio. L'azienda è la prima produttrice mondiale di elicotteri per il trasporto civile, con oltre 5.000 unità in servizio in 150 Paesi. La gamma prodotti copre l'intero spettro operativo, dai monomotori ai trimotori da 16 tonnellate, con applicazioni che includono ordine pubblico e ricerca e soccorso. Opera con un modello integrato che copre l'intero ciclo di vita del prodotto (progettazione, produzione, assistenza e formazione), come specificano dall'azienda.