Eles, i ricavi pre-consuntivi sfiorano i 21 milioni di euro

ELES SEMICONDUCTOR, impresa innovativa con strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan e operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, presenta i dati pre-consuntivi relativi ai ricavi delle vendite consolidati, relativi al periodo chiuso al 30 settembre 2025, non sottoposti a revisione contabile. I Ricavi Consolidati del Gruppo Eles sono pari a circa 21 milioni di euro. Sostanzialmente in linea, pur dimostrando una lieve flessione del 4% rispetto a 21,9 milioni dello scorso anno. I ricavi sono stati sostenuti dalle vendite nella linea Semiconduttori nel mercato finale Industrial ed AI e da quelle nel settore Aerospace & Defense che hanno parzialmente compensato la contrazione del mercato Automotive.

"I primi nove mesi del 2025 - dice Antonio Zaffarami, Presidente di Eles - hanno rappresentato per noi una fase di importante evoluzione e consolidamento. Ai progressi concreti dei progetti strategici già avviati si affianca oggi l’apertura di nuove e rilevanti opportunità di sviluppo, soprattutto nei mercati chiave come Stati Uniti, Europa, ed indirettamente in Asia. Mercati in cui stiamo rafforzando la nostra presenza grazie ai nuovi contratti e ampliando la nostra expertise in settori ad alto potenziale come quello elettromedicale. Tra i progetti più significativi figura la realizzazione di una soluzione completamente automatizzata per il Burn-In Test di dispositivi High-Performance Computing (HPC) destinati ad applicazioni di Intelligenza Artificiale. Si tratta di una tecnologia unica e innovativa, BiB-less e con automazione Tray to Tray, sviluppata in collaborazione con un primario player globale con cui abbiamo siglato un accordo quadro quinquennale. Il Proof of Concept, già perfettamente funzionante, è stato presentato con successo ai principali clienti internazionali a partire da agosto. In questo contesto di forte espansione, siamo particolarmente orgogliosi della fiducia rinnovata da un nostro cliente storico – uno dei big player mondiali dei semiconduttori – che ha scelto il nostro Reliability Lab di Milano per l’outsourcing delle attività di reliability testing su un’ampia gamma di dispositivi. L’accordo, che include un ordine rilevante per il noleggio di sistemi e la fornitura pluriennale di servizi, conferma la solidità del nostro know-how e della nostra infrastruttura. Il laboratorio di Milano consolida così il proprio ruolo strategico nella catena del valore della qualità, distinguendosi per l’adozione della metodologia proprietaria rete di Eles e per la capacità di gestire test completi su tutte le famiglie di dispositivi. Per la divisione Aerospace & Defense – nata dall’integrazione di I&D Eles e Campera con Cbl Electronics – abbiamo avviato un riposizionamento dell’offerta per renderla più scalabile e in linea con la crescita in corso. Da questa visione - continua il presidente - è nato AiON, un banco di test completamente integrato e automatizzato per l’esecuzione dei test Halt & Hass, realizzato con i tester Eles e il sistema di stress di Angelantoni Test Technologies, partner con cui abbiamo recentemente siglato un accordo commerciale. Il Proof of Concept è già in fase di validazione presso un cliente di riferimento e rappresenta un’importante opportunità di sviluppo e incremento della marginalità. Inoltre, per supportare questa fase di crescita, abbiamo avviato un progetto di ottimizzazione del processo produttivo delle componenti dei sistemi, volto a migliorare significativamente tempi, costi e affidabilità complessiva.

Infine, siamo stati oggetto di un’offerta pubblica di acquisto, elemento che testimonia la solidità della nostra società, la qualità del nostro business e la sua rilevanza strategica. Richiamiamo tuttavia a riguardo le considerazioni in merito alla suddetta offerta espresse nel comunicato diffuso in data 14 ottobre 2025. Restiamo aperti - conclude il presidente Zaffarami - a tutte le iniziative che possano generare ulteriore valore e garantire la tutela e la crescita per tutti i nostri stakeholder".

"Nei primi nove mesi del 2025 - precisa Francesca Zaffarami, ceo di Eles - abbiamo registrato una crescita significativa del mercato finale Industrial & AI (+38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). È in aumento anche la raccolta ordini in ambito SEMI e, in un contesto globale caratterizzato dalla crescente competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, il comparto deisemiconduttorista vivendo una fase di profonda trasformazione che rappresenta per Eles una straordinaria opportunità di crescita. La ridefinizione delle catene di fornitura e gli ingenti investimenti internazionali volti a rafforzare l’autonomia tecnologica stanno infatti generando nuove esigenze di testing e validazione, ambiti in cui la nostra offerta è riconosciuta per l’elevato contenuto di innovazione e affidabilità. Eles si è mossa con tempestività, anticipando le evoluzioni del mercato e puntando con decisione su soluzioni ad alta potenza, oggi sempre più centrali per le applicazioni AI, High Performance Computing e sistemi mission critical. Continuiamo a investire in innovazione e a consolidare la nostra leadership nei segmenti a maggiore complessità tecnica. Il nostro posizionamento nei mercati strategici, unito alla nostra capacità di adattarci rapidamente, ha generato una crescita delle opportunità commerciali e del portafoglio ordini. Questo - conclude la ceo - conferma la crescita prevista nel secondo semestre 2025 ed il nostro percorso di sviluppo previsto a medio periodo".