Edison Energia lancia Risolve per la gestione della casa

AVERE UN UNICO interlocutore per la gestione dei servizi di casa, in grado di intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con questo scopo Edison Energia ha lanciato ’Risolve’, piattaforma di servizi per la gestione delle utenze e della casa: diventa così il primo operatore ad avere un’unica piattaforma per tutti i servizi di gestione della casa, dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi.

Lo scenario

In Italia, il mercato dei servizi a valore aggiunto, rappresentato dall’efficienza energetica e dalla manutenzione delle case, ha attualmente un valore di circa 50 miliardi di euro e un potenziale di crescita al 2030 del 5%. In particolare, a guidare gli investimenti nell’ultimo anno sono stati gli interventi sull’involucro e i serramenti, che hanno visto un’ulteriore crescita con l’entrata in vigore del Superbonus. Gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo e, più in particolare, la ’Direttiva casa green’, richiedono un impegno per la riduzione delle emissioni delle abitazioni anche da parte delle famiglie. In Italia, il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico: su circa 12 milioni di edifici residenziali, circa 5 milioni di edifici hanno le prestazioni più scadenti (F e G) e richiederanno un intervento di efficientamento, come l’installazione

di pannelli fotovoltaici o di pompe di calore presenti nella piattaforma ’Risolve’. In particolare, lo scorso anno sono stati installati in Italia circa 400 mila impianti per l’efficienza energetica e si stima un tasso annuo di crescita tra il 2024 e il 2030 del 9% per il fotovoltaico e del 21% per le pompe di calore. Ogni anno, mediamente, le famiglie italiane spendono oltre duemila e cinquecento euro per prodotti, servizi e soluzioni relative alla propria casa faticando a orientarsi in un mercato frammentato e complesso.

La proposta di Edison Energia

In questo quadro, Edison Energia, che vende energia elettrica e gas a famiglie e imprese, nonché servizi a valore aggiunto al segmento retail, lancia ’Risolve’ che integra la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi.

Il Wi-Fi

Da domani, inoltre, la piattaforma si arricchisce dell’offerta Wi-Fi, permettendo al consumatore di trovare in Edison Energia un partner affidabile per tutte le utenze, nonché l’unico interlocutore per la gestione dei servizi di casa in grado di intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a una rete di oltre 2.000 tecnici e 1000 negozi distribuiti capillarmente sul territorio nazionale. "Edison Energia

e radicato nei territori, capace di rispondere con

efficacia alle esigenze dei clienti. Con il lancio di

Risolve, mettiamo a disposizione delle famiglie un’innovativa piattaforma che semplifica la gestione della casa, affrontando con rapidità e competenza ogni imprevisto domestico. Inoltre, con la nostra nuova offerta Wi-Fi, ampliamo ulteriormente i servizi, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate a un prezzo competitivo", afferma Massimo Quaglini (nella foto sopra), amministratore delegato di Edison Energia. Con l’offerta del Wi-Fi Edison Energia punta a raggiungere il 10% della base clienti entro il 2028. A fronte di una spesa media per la connessione Wi-Fi di casa di 28 euro per famiglia, la sua proposta da 19,90 euro al mese per il primo anno per i già clienti luce e gas, con la possibilità di ottenere un cashback all’attivazione fino a 30 euro per il primo anno in caso di iscrizione al programma fedeltà di Edison Energia “Spendi&Riprendi”, risulta molto competitiva.

Il programma fedeltà di Edison Energia

Ai nuovi clienti, così come ai più storici, Edison Energia offre un programma fedeltà, con premi e bonus crescenti in bolletta, l’attivazione di servizi

per l’efficientamento energetico, il monitoraggio dei consumi e le interazioni tramite strumenti digitali, come l’App MyEdison e il servizio Edison Coco (acronimo di ’Consumare meno consumare meglio’, ndr.), che offre consigli personalizzati sui consumi domestici per ottimizzare la spesa energetica. L’App di Coco è stata scaricata da oltre il 35% dei clienti sul mercato libero. "La vicinanza e l’ascolto delle esigenze del consumatore sono elementi chiave della nostra strategia. Siamo impegnati ad anticiparne i bisogni e ad offrire risposte innovative", ha concluso Massimo Quaglini.

Obiettivo 4 milioni al 2030

Con il lancio di Risolve, Edison Energia accellera verso l’obiettivo di 4 milioni di contratti previsto al 2030. Attualmente ha più di 2,8 milioni di contratti retail, con oltre un cliente su tre che ha già scelto la doppia fornitura.