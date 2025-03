Edison Energia a quota 3 milioni di contratti

EDISON ENERGIA RAGGIUNGE 3 milioni di contratti e anticipa di 2 anni, ossia al 2028, il target di 4 milioni di contratti confermando il proprio ruolo di operatore chiave del mercato italiano. Questi i risultati raggiunti dalla società del Gruppo che si occupa della fornitura di luce e gas alle famiglie alle imprese. I dati sono stati illustrati nei giorni scorsi alla presenza di Nicola Monti, amministratore delegato di Edison e Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

"Il numero dei nostri clienti finali è aumentato notevolmente e abbiamo l’obiettivo di proseguire su questa strada", ha detto Monti, aggiungendo che la società ha intenzione di mettere in atto una crescita organica ma anche di essere pronta a cogliere le opportunità sul mercato con eventuali acquisizioni e aggregazioni. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto in anticipo il traguardo dei tre milioni di contratti", ha detto invece Quaglini, sottolineando che Edison Energia è stato il primo operatore in Italia a credere nella liberalizzazione del mercato e oggi serve milioni di clienti distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Inoltre, nel segmento business, Edison Energia è leader di mercato per volumi di gas e di energia elettrica forniti a imprese, terziario e pubblica amministrazione. L’amministratore delegato ha ricordato anche che la società conta su una rete di mille negozi a garanzia del servizio di prossimità che i consumatori italiani chiedono. I servizi sono offerti alla clientela anche attraverso i canali digitali: il 60% degli utenti della società è iscritto all’area clienti digitale MyEdison mentre il 33% ha aderito alla piattaforma CoCo (acronimo di "Consumare meno, Consumare meglio"), che permette di monitorare le spese energetiche per gli elettrodomestici di casa e di modificare di conseguenza le proprie abitudini. 25.000 sono invece i nuovi iscritti al mese al programma fedeltà. Grazie alla centrale operativa interna i clienti di Edison Energia possono fare affidamento su oltre 2.200 tecnici e manutentori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 utilizzando “Risolve”, la piattaforma innovativa e distintiva di servizi per la gestione delle utenze e della casa che rende Edison Energia il riferimento unico per la risoluzione degli inconvenienti di casa.

Attraverso “Risolve”, Edison Energia affianca la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con quella del Wi-Fi e la integra con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. “Risolve” è la piattaforma attraverso cui Edison Energia opera sul mercato dei servizi per la casa e su quello dell’efficienza energetica.