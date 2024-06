Economia del mare

Giovanni Pettorino (nella foto sotto, a sinistra), autore dell’intervento che pubblichiamo in questa pagina – sintesi di un contributo per la rivista di Comin & Partners Comprendere coordinata da Giulio Sapelli – è ammiraglio ispettore capo della Marina Militare italiana. Dal 2018 al 2021 è stato Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, mentre nel 2022 è stato nominato consulente per la portualità dall’allora ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.