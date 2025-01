Economia del mare

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è incaricato della gestione e dello sviluppo dei porti situati nell’area del Mare Adriatico centrale, ed è stata istituita per coordinare in modo più efficiente la gestione dei porti nella regione, attraverso la promozione e lo sviluppo economico ed infrastrutturale dell’area. In questo lungo tratto di costa che tocca due regioni, le Marche e l’Abruzzo, sono compresi i porti delle città di Ancona, Pesaro, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona e Vasto.