Ecodesign, via libera del Parlamento Ue

SOSTENIBILI, riparabili, riutilizzabili, riciclabili. Sono le caratteristiche che dovranno avere in futuro i prodotti secondo la risoluzione adottata dal Parlamento europeo sul regolamento Ecodesign proposto dalla Commissione. "In questo modo poniamo fine del modello “prendi, produci, smaltisci“ così dannoso per il nostro pianeta, la nostra salute e la nostra economia – afferma l’eurodeputata Alessandra Moretti, relatrice del provvedimento – Questa legge garantirà che i nuovi prodotti siano progettati in modo da portare benefici a tutti, da rispettare il nostro pianeta e proteggere l’ambiente. I prodotti sostenibili diventeranno la norma, consentendo ai consumatori di risparmiare energia, semplificare le riparazioni e fare scelte ambientali intelligenti quando fanno acquisti, risparmiando denaro nel lungo periodo. Inoltre tutela la competitività delle nostre aziende e tutela il mercato interno dell’Unione europea".

La risoluzione votata da Strasburgo rafforza le misure proposte dalla Commissione per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti e consumatori più informati. "La durata di vita di un prodotto – spiega Moretti – non dovrebbe mai essere limitata da caratteristiche progettuali e gli aggiornamenti del software, i materiali di consumo – ad esempio cartucce d’inchiostro, lampadine, capsule di caffè –, i pezzi di ricambio e gli accessori devono essere disponibili per un periodo adeguato". Nel testo si propone l’introduzione di un nuovo “passaporto del prodotto“ contenente informazioni accurate e aggiornate per aumentare la trasparenza e consentire ai consumatori di fare scelte di acquisto consapevoli. Inoltre, si chiede alla Commissione di dare priorità, nelle prossime misure di progettazione eco compatibile, alla definizione dei requisiti di sostenibilità per una serie di prodotti quali ferro, acciaio, alluminio, tessili, mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici.

Infine, il Parlamento Ue chiede un divieto specifico di distruggere i prodotti tessili invenduti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. In definitiva i prodotti devono durare più a lungo ed essere più facili da riparare, aggiornare, riciclare. E la loro progettazione dovrà seguire precisi requisiti di sostenibilità, "che perciò diventerà un fattore competitivo fondamentale per le imprese" conclude Moretti.

Andrea Ropa