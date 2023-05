Ecobonus da ripensare per rilanciare gli acquisti

Anche nel mese di aprile in Italia la vendita di modelli elettrici, nonostante un aumento in termini di volume del 29,9%, ottengono una quota di mercato pari ad appena il 3,1%. Federauto, la federazione dei concessionari, riscontra "uno stallo nell’impiego delle risorse Ecobonus per gli acquisti di vetture a zero emissioni". L’Unrae, l’Associazione delle case automobilistiche estere, chiede di riformulare il sistema degli incentivi mentre L’Anfia che rappresenta i produttori locali propone di usare i 250 milioni non utilizzati nel 2022.