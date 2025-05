Ecco il robot che in fabbrica copia dall’uomo

COGNIVIX, LA STARTUP ITALIANA fondata nel 2021 da Daniele Bernardini, ex ricercatore alla Technical University of Munich, e da un team di esperti, ha sviluppato una tecnologia che consente ai robot industriali di apprendere e replicare processi di assemblaggio osservando un essere umano. Cognivix sta sviluppando soluzioni specifiche per risolvere problemi complessi di automazione, come la manipolazione di oggetti tagliati al laser e l’automazione della saldatura. Il lancio della piattaforma completa è previsto per il 2028 ed oggi è in campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd avvicinandosi all’obiettivo di raccolta in pochi giorni.

Il sistema di Cognivix integra tre componenti chiave: la visione 3D, che consente al robot di identificare e manipolare oggetti in tempo reale; l’apprendimento per imitazione, che permette al robot di apprendere semplicemente osservando; e il feedback di forza, che garantisce la precisione necessaria per operazioni delicate. Grazie a questa tecnologia, le aziende possono automatizzare processi molto complicati come l’assemblaggio di componenti in plastica e metallo nel settore elettronico, automotive, cosmetic, riducendo i costi legati alla manodopera. Cognivix è stata recentemente selezionata tra le 20 migliori startup da seguire nel settore manifatturiero globale da Startus insights, ed è stata inclusa nel prestigioso Nvidia inception program. L’azienda collabora con leader del settore come Fanuc e Ntt data, e il suo software è scalabile, integrabile con l’hardware esistente, rendendo la tecnologia facilmente adottabile dalle aziende di tutto il mondo.

"La nostra tecnologia ha il potenziale di rivoluzionare l’automazione industriale, ma per realizzare questa visione è necessario accelerare la nostra crescita a livello globale", spiega Daniele Bernardini (nella foto), ceo e fondatore di Cognivix. "L’espansione negli Stati Uniti – prosegue – rappresenta una tappa fondamentale, stiamo trasferendo la sede della nostra azienda in Silicon Valley, un centro nevralgico dell’innovazione tecnologica. La campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd ci consentirà di raccogliere i fondi necessari per commercializzare le nostre soluzioni verticali, permettendo alle aziende di iniziare ad adottare la nostra tecnologia con applicazioni più accessibili e immediate. Con il supporto degli investitori, puntiamo a rendere questa rivoluzione nell’automazione industriale una realtà concreta, e siamo convinti che questo sia solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire il futuro della produzione industriale".

Grazie al sostegno di partner strategici e alla partecipazione a programmi di accelerazione, Cognivix sta ampliando la propria presenza sui mercati europei e americani.