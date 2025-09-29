Eataly e Adyen partner per gestire i pagamenti

ADYEN, piattaforma tecnologico-finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, ed Eataly, realtà unica che si pone da sempre l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana nel mondo, annunciano l’ampliamento della loro collaborazione, per offrire ai clienti europei un’esperienza di pagamento ancora più innovativa, rapida e senza attese. Dopo i risultati positivi ottenuti con la prima integrazione a livello e-commerce nel 2017, informa una nota, Eataly ha scelto Adyen come partner strategico per la gestione dei pagamenti nei punti vendita fisici, a partire dallo store di Stoccolma. Qui è stato avviato il progetto di Unified Commerce su circa 20 casse dell’area ristorante e dell’area mercato, attivando anche terminali Pos per il self checkout. Questo processo ha permesso di ridurre i tempi di transazione con carta di credito, da 45-50 a soli 4-5 secondi, migliorando la fluidità dell’esperienza e riducendo i tempi di attesa.

La collaborazione si è, poi, estesa allo store di Parigi. Dopo l’internalizzazione della gestione da parte di Eataly, il punto vendita ha attraversato una complessa fase di aggiornamento tecnologico, che ha interessato i diversi sistemi di cassa, di rete e Erp. In questo contesto, Adyen ha rappresentato l’ultimo e fondamentale step, assicurando una perfetta integrazione con le nuove infrastrutture e la possibilità di accettare, tramite un unico terminale, tutti i principali metodi di pagamento, inclusi meal voucher e gift card. Il go-live, avvenuto a luglio 2025, ha già registrato risultati: in un solo weekend, il negozio ha fatturato 120.000 euro, supportando transazioni tramite carta di credito, lo schema locale Cartes Bancaires, i buoni pasto e le carte regalo. In entrambi gli store è stata, infine, introdotta anche una gestione centralizzata dei terminali di pagamento. In questo modo, tutti i device possono essere ordinati, configurati e monitorati in modo semplice ed efficiente tramite la piattaforma Adyen, garantendo sicurezza e continuità operativa in ogni store.

"Crediamo – commenta Gabriele Bellezze (sotto nella foto), country manager di Adyen Italia – che la possibilità di offrire soluzioni flessibili e in grado di favorire la rapidità delle operazioni rappresenti un elemento chiave per accompagnare la crescita di realtà come Eataly".

M.P.