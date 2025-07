"Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio"

GLI AGRUMI sono riconosciuti a livello globale per avere degli effetti positivi sulla salute dei consumatori. Tra i nuovi trend nell’ambito della salute della persona, l’interesse sugli agrumi continua ad aumentare, favorito anche dalle preferenze dei consumatori: il sapore di limone e arancia sono classificati tra i primi 10 sapori preferiti e l’innovazione in ambito alimentare fa sì che ci sia una maggiore scoperta di nuovi sapori. Un’altra tendenza crescente è l’attenzione dei consumatori per la sostenibilità dei prodotti. Ad oggi, in un mercato competitivo, l’approvvigionamento responsabile è fondamentale per evitare impatti negativi sul brand e i consumatori chiedono sempre di più trasparenza in merito all’origine degli ingredienti.

In questo nuovo mercato si inserisce Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da borsa italiana. La società, infatti, annuncia la presentazione in anteprima del primo dei due stabilimenti in corso d’opera, a Pace del Mela, in provincia di Messina di 11.990 metri quadrati e con una superficie coperta per 4.390 metri quadrati. L’evento – un Reverse Roadshow – viene celebrato alla presenza del Top Management, di primari Investitori Istituzionali e degli Advisors che accompagnano la Società sin dal momento dell’IPO (Intermonte, Emintad Italy, Hear-ir).

La visita comprende anche il secondo stabilimento Citrus Processing and Essential Oil and Juice Extraction, dedicato a Succhi ed Estrazione degli Oli Essenziali, sempre a S. Filippo del Mela, nel cuore di Messina. Si tratta di una media estensione di terreno, di 17.328 metri quadrati, con una superficie coperta per 6.488 metri quadrati. Questo nuovo impianto si affianca allo stabilimento ancora attualmente in uso in Furci Siculo (Messina). L’investimento complessivo per i nuovi stabilimenti è stato di oltre 20 milioni di euro. "Con immenso orgoglio, siamo felici di aprire le porte della nostra azienda e soprattutto di nuovi stabilimenti a chi ci accompagna in questo importante percorso evolutivo, celebrando insieme un’altra tappa fondamentale della storia di Misitano & Stracuzzi, dopo quasi un anno dall’IPO. Il rafforzamento della fiducia degli investitori e la valorizzazione sempre maggiore della relazione con tutti i nostri stakeholders sono diventati elementi imprescindibili della nostra strategia", dicono Emanuela, Antonio e Diego Stracuzzi, co-CEOs della Società.

"Questo Reverse Roadshow rappresenta anche un’occasione fondamentale per condividere la nostra visione: innovazione responsabile, attenzione al capitale umano e un percorso di crescita strutturato, in cui la fidelizzazione diventa il motore per nuovi investimenti e risultati di successo. I nuovi stabilimenti ci permetteranno di rispondere in modo decisamente più efficace e veloce alle esigenze del mercato, rafforzando la presenza a livello globale a stretto contatto con i nostri clienti, nonché creando nuove opportunità occupazionali", aggiungono i due manager. I due nuovi siti, che si estendono su una superficie totale di oltre 30 mila metri quadri, sono stati progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza operativa. In particolare, il forte orientamento strategico si declina in innovazione, con tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione dei processi. Non solo innovazione per questi due impianti, ma anche qualità, con standard produttivi elevati e costante attenzione all’eccellenza. Questa eccellenza made in Sud, punta poi su sostenibilità, con scelte responsabili per ridurre l’impatto ambientale, senza dimenticare investimenti importanti su ricerca e sviluppo.

Gli imprenditori stanno in particolare puntando su ricerca e sviluppo per battere nuove frontiere nella produzione di oli essenziali. Il Gruppo Misitano & Stracuzzi è quotato è uno dei principali operatori italiani business to business attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi. La Società acquista olii essenziali agrumari in tutto il mondo e produce soluzioni proprietarie prodotte in base alle esigenze di ogni singolo cliente. I prodotti realizzati dal Gruppo sono destinati, in prevalenza, a clienti internazionali, tra cui i grandi produttori di aromi e fragranze e talvolta direttamente a produttori attivi nel food and beverage, cura della persona e della casa, aromaterapia, profumeria, cosmesi e pharma.

Nel dicembre del 2016 è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp., società di diritto statunitense, interamente controllata da Misitano & Stracuzzi. M&S USA svolge attività di distribuzione di oli essenziali e di essenze aromatiche negli Stati Uniti. La posizione strategica assunta dalla controllata rappresenta un fattore chiave nello sviluppo del business del Gruppo. La maggioranza è in mano alla famiglia Stracuzzi e vede alla guida i tre fratelli Emanuela, Diego e Antonio Stracuzzi. Il Gruppo ha chiuso il 2024 con 72,8 milioni di euro di ricavi, in crescita del 23,4% rispetto all’esercizio 2023.