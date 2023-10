Droni per rendere sicuri strade e viadotti. Così l’IA mappa le infrastrutture a rischio

DRONI e sistemi di intelligenza artificiale per rendere sicura la rete stradale digitalizzando le infrastrutture critiche, a partire da ponti e viadotti, e raccogliendo dati strategici per la manutenzione, con una qualità superiore e tempi decimati rispetto ai metodi tradizionali. Flyted è l’unico operatore in Italia a svolgere questo tipo di attività con questa avanzata tecnologia: la progettazione, lo sviluppo e l’utilizzo di droni con caratteristiche tecniche uniche per volare in scenari critici e in prossimità delle infrastrutture. Flyted, con sede operativa a Sesto San Giovanni e legale a Milano, è una start up innovativa fondata a maggio 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, dal gruppo United e da Riccardo Corbari, attuale ad della società. E fin da subito l’intuizione vincente è stata quella di offrire servizi innovativi tecnologicamente, e più veloci e meno costosi di quelli tradizionali, per il monitoraggio e le ispezioni delle infrastrutture stradali a partire da quelle più a rischio usura negli anni come ponti, viadotti e gallerie.

Del resto l’insieme delle opere d’arte costituenti la rete stradale italiana, secondo il rapporto 2021 del Mef, è valutabile in oltre un milione e mezzo di unità, la maggior parte delle quali ha un’età superiore a 50 anni, presenta gravi carenze manutentive ed è soggetta a gravose azioni antropiche ed ambientali, ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico del territorio, vieppiù aggravati dai cambiamenti climatici. Il monitoraggio prevede tecnici sul posto che operano da terra o by-bridge (bracci mobili che consentono di accedere alla parte inferiore dell’impalcato), spesso solo con ispezioni visive o scattando fotografie da smartphone per poi compilare un report cartaceo. Un monitoraggio, spiega Corbari, con evidenti limiti rappresentati da processi lenti e costosi che spesso implicano interruzioni dei flussi di traffico, comportano rischi per il lavoro in quota, raccolgono un dato parziale, data l’impossibilità di ispezionare l’intera opera mentre non viene sviluppato un catalogo digitale delle opere che costituisca un raccoglitore di informazioni e faciliti la fruibilità dei dati.

L’innovazione tecnologica fornita da Flyted, con l’utilizzo di droni e programmi anche di Intelligenza artificiale, permette invece ispezioni su grandi infrastrutture di viabilità, a cominciare dai viadotti, con diverse tipologie di riprese con le quali si riescono a realizzare rendering 3d con precisione millimetrica per individuare ogni possibile criticità e rischio di deterioramento delle strutture oltre a fornire rilievi e modelli certificati che vengono inseriti in un archivio digitale. Il servizio offerto dalla società del gruppo United ai principali operatori del settore infrastrutturale non è però l’unico all’interno della società guidata da Corbari. Un altro servizio quantomai richiesto in un Paese esposto agli eventi climatici estremi – si pensi solo all’alluvione in Emilia Romagna – è quello, aggiunge l’ad di Flyted, rappresentato dalla possibilità, grazie sempre alle nuove tecnologie e a monitoraggi aerei con video e laser scanner, di effettuare rilievi ambientali e idrogeologici per cui vengono creati modelli digitali e persino simulate le conseguenze di eventuali bombe d’acqua o esondazioni dei fiumi.

Achille Perego