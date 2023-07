"Dopo l’alluvione siamo ripartiti Ma ora serve l’aiuto dello Stato"

AVEVANO APPENA fatto in tempo a pulire dal fango il loro stabilimento di Bagnacavallo, investito già dalla piena del 3 maggio, quando il fiume Lamone ha rotto di nuovo gli argini e inghiottito ogni cosa, questa volta in maniera, se possibile, ancor più spaventosa. "È stato un accanimento", allarga le braccia Stanislao Fabbrino (nella foto sopra), amministratore delegato di Deco Industrie, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti di largo consumo per il settore alimentare e per la cura di casa e persona. Un colosso dal dna cooperativo (Deco Industrie aderisce a Legacoop Romagna) che, proprio a metà maggio, poche ore prima che si scatenasse l’ondata di maltempo da cui è scaturita l’alluvione in Romagna, rendeva noti i propri dati di fatturato 2022: poco meno di 200 milioni di euro, con una previsione di raddoppio entro il 2025. "Se ripenso a quei giorni terribili, subito dopo la seconda esondazione del Lamone (che da qui dista solo 4 chilometri), ricordo soprattutto la risposta commovente dei nostri dipendenti e collaboratori – esordisce Fabbrino -. Seppur interessati personalmente, chi più, chi meno, dagli eventi devastanti del 16 e 17 maggio, sono venuti a dare una mano nelle pulizie anche durante il week-end successivo, naturalmente assieme alle ditte specializzate. Se non ci fossero stati loro, non saremmo mai riusciti a ripartire, riattivando le linee di produzione e confezionamento già il 22 maggio". L’ad non manca di menzionare Cpl Concordia, società cooperativa, con sede nel Modenese, che ha assicurato, nelle ore immediatamente successive all’allagamento dello stabilimento, l’invio di camion, gru, pale meccaniche, furgoni attrezzati, Bobcat, motopompe e personale per aiutare a mettere in sicurezza l’area e pulirla.

"Senza quella solidarietà, quello sforzo comune che è alla base del nostro spirito cooperativo, ci saremmo sentiti più soli", prosegue. La fase acuta dell’emergenza è dunque alle spalle, ma la conta dei danni è ancora in divenire. "Stiamo facendo fronte tuttora alle conseguenze indirette e impreviste dell’alluvione, che stanno facendo lievitare, purtroppo, le stime delle perdite – ammette Fabbrino -. Da una parte ci sono i costi per la pulizia dello stabilimento, non ancora ultimata; dall’altra i danni che stiamo riscontrando, giorno dopo giorno, alle attrezzature informatiche ed elettriche: colpa del fango secco, che si trasforma in polvere e si insinua nelle apparecchiature, compromettendone il funzionamento". Se, nei giorni immediatamente successivi alla piena, si era stimata una perdita pari a 2 milioni di euro, ora si parla di un importo non inferiore ai 3 milioni. Non solo. "Alcuni nostri importanti fornitori, tra cui Unigrà di Conselice, sono stati pesantemente colpiti dall’alluvione – continua l’amministratore delegato -. Abbiamo dovuto cercare aziende alternative e sottoscrivere nuovi contratti, nella gran parte dei casi più onerosi dei precedenti". Fabbrino non intende lanciare appelli alle istituzioni, né avventurarsi in proclami dai toni polemici, ma una cosa tiene a dirla: la nomina del Commissario per l’emergenza a distanza di oltre un mese dai tragici avvenimenti non fa ben sperare, soprattutto per la ripresa delle attività di quelle aziende che costituiscono il tessuto produttivo di questo lembo di territorio.

"Le dotazioni finanziarie previste finora sono gravemente insufficienti rispetto all’entità del danno subito – dichiara – i ritardi negli aiuti rischiano di far saltare intere filiere". Anche il futuro nasconde, secondo l’ad, diversi punti interrogativi, legati prima di tutto alla realizzazione di quelle opere pubbliche necessarie per la messa in sicurezza del territorio. "Parliamo di manutenzione e pulizia degli argini, nonché di realizzazione di invasi e golene per il deflusso delle acque in caso di piene – prosegue -. Un piano di difesa del territorio, dei centri abitati e delle zone industriali: interventi che richiedono mesi o, addirittura, anni per essere completati. A quest’ora, occorrerebbe che i progetti fossero stati già messi nero su bianco. Non mi pare che finora sia stato fatto. Abbiamo assistito, per ora, solo a un rimpallo di responsabilità: uno spettacolo indecoroso, non solo per i romagnoli, ma per l’intero Paese".

Ciò che attualmente preoccupa imprenditori, agricoltori e quanti operano sul territorio è, in particolare, l’indebolimento degli argini, seguito anche alle forti piogge delle settimane scorse. "Gli eventi atmosferici di maggio sono stati senza dubbio eccezionali, ma non possiamo escludere che, il prossimo autunno, si verifichino ulteriori precipitazioni abbondanti – continua Fabbrino –. Stiamo valutando l’opportunità di mantenere la centralizzazione delle infrastrutture informatiche nello stabilimento di Bagnacavallo, come pure di installare paratie e cancelli rinforzati per cercare di proteggere l’edificio. Tuttavia, se provassimo a mettere insieme i costi che ciascun operatore privato dovrebbe accollarsi, sarebbero enormemente superiori a quelli di un’opera pubblica.

Bisognerebbe imparare a ragionare in un’ottica di natura non emergenziale, ma lungimirante e costruttiva per le generazioni future. La lezione che dovremmo aver imparato da questa catastrofe è che potrebbe accadere ancora, anzi: calamità di questo genere potrebbero verificarsi con una frequenza a cui, finora, non eravamo abituati".