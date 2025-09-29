Domotica e sicurezza nella citofonia ultratecnologica

ARRIVARE A 300 MILIONI DI RICAVI entro il 2023 approfittando da un lato delle evoluzioni nel mondo della citofonia e dall’altro puntando su sistemi di sicurezza antincendio e anti intrusione e di domotica e building automation. Il Gruppo Comelit – con sede a Rovetta (Bergamo), con 9 filiali nel mondo, 4 uffici di rappresentanza, 8 centri R&D – accelera sulla crescita e guarda con molta fiducia alla controllata bulgara Teletek che è passata da 11 a 35 milioni di fatturato dall’acquisizione e punta 5 milioni di investimento in una nuova linea robotizzata per sensori antincendio. Ora l’obiettivo è portare Teletek a superare i 60 milioni di euro di fatturato entro il 2030, puntando su tecnologia, automazione e qualità. Il Gruppo Comelit è tra i principali player internazionali nel settore della sicurezza integrata, con soluzioni per videocitofonia, antincendio, antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, domotica e building automation; resta saldamente in mani familiari e dopo aver archiviato un buon 2024 a 190 milioni di ricavi, ora guarda al 2025 con l’obiettivo di sfiorare i 200 milioni.

"Direi che stiamo andando bene – commenta Edoardo Barzasi, Ceo di Comelit Group (nella foto sotto) – nonostante un mercato che spinge al ribasso con costi sotto controllo ma prezzi di beni e servizi sempre molto alti. Abbiamo anche una buona redditività con un Ebitda al 12,5%. Un mix di fattori che ci consente di essere molto liquidi, non avere debito e poter autofinanziare la nostra crescita senza rivolgerci a fondi di investimento tanto meno alla Borsa". Le vendite si concentrano per un terzo in Italia e per i due terzi all’estero con circa il 70% delle quote estere concentrate in Europa e il resto in Usa e Australia ma sono oltre 80 i Paesi in cui l’azienda è presente. Un mondo, quello della citofonia che sembra statico ma che invece è in grande fermento. Specie grazie alle nuove tecnologie che spostano il citofono sul cellulare. "Magari sulle nostre strade ce ne accorgiamo ancora poco, ma il mondo della citofonia è attraversato da molte novità e soprattutto dalla possibilità di connettere il citofono a Internet e di poter rispondere da casa o da qualsiasi parte del mondo e magari aprire la porta a distanza. Di fatto, da azienda elettronica o meccatronica ci stiamo trasformando in azienda quasi informatica con una importante aiotizzazione dei dispositivi", spiega Barzasi.

"Del resto il mercato nel mondo si sta evolvendo rapidamente e, ad esempio, negli Stati Uniti è molto in voga l’idea di non comprare un citofono ma il suo servizio, pagando un canone che si aggira intorno ai 4 dollari al mese. In Europa siamo ancora distanti da questa prospettiva che è invece molto diffusa, come si diceva, negli Usa ma sta prendendo piede anche in Asia. Del resto anche da noi – spiega Barzasi – il business è diviso tra un 70% di rinnovo degli impianti e un 30% di nuove istallazioni. Noi lavoriamo grazie all’apporto di 1.050 addetti per la gran parte commerciali anche se, pur non producendo direttamente i nostri apparati, investiamo circa il 9% l’anno dei ricavi in ricerca e sviluppo di nuovi dispositivi. Per metà lavoriamo sul residenziale e per l’altra metà nel comparto industriale e terziario". E, a proposito di investimenti, l’azienda ne ha appena fatto uno da 5 milioni in Teletek, azienda bulgara del Gruppo con sede a Sofia, attiva da oltre trent’anni nei settori della rivelazione incendi e dell’antintrusione e centro di competenza strategico per l’intero Gruppo. L’investimento riguarda l’installazione di una nuova linea completamente automatizzata per la produzione dei sensori antincendio: un impianto di costruzione italiana, interamente customizzato, dotato di due stazioni progettate ad hoc e capace di gestire l’intero ciclo produttivo in soli 7 secondi: dalla realizzazione della scheda elettronica all’inserimento dei componenti, dall’assemblaggio al collaudo finale. "A due anni dal grande investimento da 10 milioni di euro per la nuova sede di Teletek, con l’investimento di altri 5 milioni per il rinnovamento degli impianti e per la realizzazione di una nuova linea per la produzione dei sensori completamente automatizzata – commenta Barzasi – abbiamo completato un’ulteriore tappa strategica. Per un Gruppo come il nostro, che fa della sicurezza il proprio core business, i sistemi antincendio sono fondamentali perché possono letteralmente salvare vite umane. È proprio per questo che continuiamo a investire con convinzione in questo ambito, come dimostra la nuova linea produttiva installata. Un investimento che risponde a una domanda di sicurezza in forte crescita: il mercato sta infatti premiando questa nostra scelta, con una cultura della sicurezza sempre più diffusa e normative sempre più stringenti".

Il nuovo impianto è dedicato alla produzione della gamma di rivelatori antincendio di Teletek ed è equipaggiato con robot di ultima generazione Yamaha e Comau. È il frutto di un lavoro sinergico tra i team tecnici di Teletek e Comelit, che hanno condiviso competenze e visione, scegliendo un costruttore italiano come partner tecnologico. "Il nostro modello di sviluppo – spiega Borzani – prevede una forte vicinanza al cliente e per questo lavoriamo anche all’estero con personale diretto, e non con importatori, magazzino locale e assistenza post vendita". Intanto l’azieda si prepara al futuro anche dal punto di vista manageriale. È da poco arrivato un nuovo direttore generale e la seconda generazione, ora alla guida dell’0azienda familiare, si prepara all’eventualità che la terza generazione si affidi a manager esterni. "Siamo contrari al nepotismo – conclude Borzani – e la terza generazione arriverà in azienda, e alla sua guida, se ne avrà le capacità. Diversamente, è meglio affidarsi a manager esperti e competenti".