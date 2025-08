Displaid fa parlare ponti e viadotti: "Mai più tragedie come a Genova"

MONITORARE STRADE e ponti è l’obiettivo per cui è nata Displaid, startup innovativa fondata nel 2023 a Milano da Lorenzo Benedetti, Francesco Morgan Bono, Luca Radicioni e Giancarlo Donizzelli (nella foto da sinistra a destra Lorenzo Benedetti, Giancarlo Donizzelli, Francesco Morgan Bono e Luca Radicioni), dottorandi del Politecnico di Milano. Displaid consente ai gestori di ponti e infrastrutture l’attività di manutenzione predittiva, grazie ad una soluzione che sfrutta tecnologia IoT e Intelligenza Artificiale, consentendo di monitorarne lo stato di salute, e, contestualmente, di mantenere sotto controllo l’intera rete in tempo reale. Con l’obiettivo di innovare la gestione infrastrutturale, Displaid utilizza intelligenza artificiale e sensori per monitorare ponti e viadotti. I sensori raccolgono dati in tempo reale, mentre gli algoritmi li analizzano per individuare eventuali problemi; così, i gestori possono intervenire tempestivamente, rendendo le infrastrutture più sicure ed efficienti.

"Le infrastrutture sono un asset fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese e devono essere gestite con visione e responsabilità. Eppure, è servita una tragedia come quella del Ponte Morandi per far prendere davvero coscienza della loro centralità", spiega Lorenzo Benedetti, co-founder e ceo di Displaid. "Da questa consapevolezza nasce la nostra missione: offrire una soluzione concreta per una gestione capillare, intelligente e proattiva delle infrastrutture. Mettiamo a disposizione strumenti tecnologici avanzati per supportare enti gestori e pubbliche amministrazioni, aiutandoli a monitorare, prevenire e pianificare in modo più efficace e sostenibile", aggiunge il fondatore e ceo di Displaid. Concretamente, la soluzione sviluppata si compone di sensori, installati sulle infrastrutture, capaci di raccogliere informazioni in tempo reale, poi, saranno gli algoritmi sviluppati a individuare eventuali anomalie strutturali, consentendo ai gestori delle infrastrutture di prendere decisioni tempestive per la manutenzione predittiva, rendendo le infrastrutture più sicure e più efficienti. La soluzione è stata costruita sulla base dell’esperienza dei founder che in oltre 4 anni hanno monitorato venticinque ponti, analizzato 10 terabyte di dati e pubblicato oltre 20 paper. "La soluzione tecnica nasce come trasferimento sul mercato del know-how acquisito attraverso anni di ricerca specifica su ponti e viadotti. Dopo essermi laureato, ho iniziato un dottorato al Politecnico di Milano, trascorrendo un anno al MIT di Boston. Tornato a Milano ho incontrato il mio supervisor, il professore Marco Belloli, oggi socio di Displaid, che mi ha proposto di incontrare due ragazzi che stavano continuando il lavoro che avevamo avviato sul monitoraggio dei ponti, con prospettive interessanti lato business.

Dopo poco più di due ore di chiacchierata ho capito che l’idea era buona e il team solido. Tornato al MIT per finire il dottorato, ho raccontato l’idea al professore Carlo Ratti, mio supervisor al MIT, proponendogli di supportarci nella nostra avventura in qualità di socio e advisor. Mentre ero ancora negli Stati Uniti, abbiamo partecipato alla challenge Switch2Product promossa da PoliHub, vincendo un Grant che ha portato, a febbraio 2023, al mio rientro a Milano e alla costituzione della società", racconta Lorenzo Benedetti, co-founder e Ceo di Displaid: "Displaid è il miglior alleato di Enti Gestori e Pubblica Amministrazione nella sfida verso una rete infrastrutturale sicura ed efficiente, grazie ad una soluzione di monitoraggio completamente integrata, che sfruttando sensori affidabili e algoritmi di analisi, consente per la prima volta di abilitare la manutenzione predittiva in modo capillare sull’intera rete, prosegue Lorenzo Benedetti.

La startup ha appena chiuso il suo primo round di finanziamento, da 1,2 milioni di euro. All’operazione hanno partecipato i soci del Club degli Investitori tramite Simon Fiduciaria, Growth Engine - tramite A-Road, il programma di accelerazione e fundraising lanciato da Growth Capital - Sensible Capital e CDP Venture Capital - attraverso il programma CrossConnect Accelerator, che ha come co-investitori Plug and Play Tech Center ed ELIS - e diversi business angels. Prima di questo round, Displaid ha consolidato la propria tecnologia grazie a un percorso fatto di bootstrapping, progetti pilota e contratti commerciali che hanno consentito di affinare la soluzione e dimostrarne il valore. Ora, con i fondi raccolti, l’azienda è pronta a crescere, ampliando il team, entrando in nuovi mercati e sviluppando soluzioni innovative per rendere la manutenzione infrastrutturale più intelligente, sicura e sostenibile. Displaid si propone come abilitatore di una nuova generazione di infrastrutture: intelligenti, connesse, vive.

Già adottata da enti gestori di primo piano come Ferrovienord e il Gruppo ASTM e da pubbliche amministrazioni come la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Narni, la tecnologia di Displaid consente a ponti e viadotti di "prendere voce". I sensori intelligenti rilevano i dati strutturali e li convertono in informazioni operative, trasformando le infrastrutture da elementi passivi a sistemi capaci di comunicare, anticipare guasti e ottimizzare gli interventi. A credere in Displaid sono investitori di rilievo come Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, Managing Partner di Sensible Capital e socia del Club degli Investitori. "Il ruolo che le infrastrutture ricoprono per la crescita e la competitività di tutto il sistema-Paese è strategico - spiega la numero uno di Poste Italiane - Poter investire con Displaid in una piattaforma proptech in grado di garantire una gestione efficiente e predittiva rappresenta per Sensible Capital e per il Club l’opportunità di contribuire ad innovare il settore con una tecnologia altamente scalabile e sostenibile".