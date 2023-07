Digitalizzazione della PA L’Inps riparte dai video

DOXEE, MULTINAZIONALE high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo di imprese con la società Postel – società del Gruppo Poste Italiane che offre servizi di gestione documentale e di comunicazione a supporto di aziende pubbliche e private – la gara bandita dall’Inps per la stipula di un accordo di quattro anni, per la realizzazione di video personalizzati e interattivi. L’appalto è finanziato dalle risorse del Pnrr e vuole consentire una più agile trasformazione digitale delle piccole e medie imprese della Pubblica Amministrazione.

L’importo complessivo di aggiudicazione è di 1,8 milioni di euro in quattro anni. La ripartizione degli importi tra Postel e Doxee sarà definita in fase di stipula dell’accordo quadro, la cui sottoscrizione è attesa entro fine mese; prevista la realizzazione di video personalizzati e interattivi basati sulla tecnologia brevettata Doxee Pvideo, da commercializzare attraverso la soluzione PostelVideo. "Parliamo di progetti di comunicazione digitale che vedono il cittadino al centro, con l’obiettivo di favorire migliore accessibilità ai servizi offerti, tempestività delle informazioni ed esperienze uniche di interazione multicanale in base al proprio profilo e alle esigenze del momento", dice Sergio Muratori Casali, ad di Doxee. "Questo accordo – aggiunge – si inserisce a pieno nell’ambito del Pnrr; la collaborazione con Postel ci consente di affermarci come partner di riferimento ideale nei complessi processi di digitalizzazione degli enti pubblici. Non c’è dubbio che le caratteristiche di personalizzazione e interattività siano fattori capaci di differenziare in modo decisivo la nostra tecnologia rispetto a strumenti di comunicazione tradizionali". Una tecnologia che coniuga l’attrattività del formato video, la semplificazione dei messaggi e l’uso di un linguaggio diretto ed efficace per l’utente, facilitando per il cittadino l’accessibilità e la fruizione stessa dei servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione, rendendo positiva l’esperienza per il destinatario.

Per gli enti pubblici il percorso di trasformazione digitale della comunicazione migliora l’erogazione di servizi ai cittadini attraverso processi semplificati e maggiormente efficienti. Con Doxee Pvideo è infatti è possibile creare video personalizzati e interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre all’impegno in ricerca e sviluppo, l’azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l’innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani.

Doxee, Pmi innovativa e società benefit, con sede a Modena e uffici a Milano, Roma e Catanzaro, è presente anche in Austria e Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Stati Uniti. Nel 2022 ha licenziato un bilancio con ricavi per 25,5 milioni di euro "Il 2022 – sottolinea Muratori Casali – è stato per noi un anno importante, nel quale abbiamo voluto mettere le basi per accelerare ulteriormente il percorso di sviluppo intrapreso fino a ora, anche grazie all’opportunità di effettuare un’acquisizione strategica che inizierà a produrre i benefici attesi già a partire dall’esercizio in corso".