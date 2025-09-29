Digitalizzare per garantire un business duraturo: "Trasformazione necessaria e strategica"

TERRITORIO E PERSONE, ma anche digitalizzazione e sostenibilità sono i driver di crescita futura di Fater, che, infatti promuove la digitalizzazione con l’obiettivo di ripensare l’attuale modo di lavorare, aiutando i dipendenti a svolgere le proprie mansioni quotidiane, sul solco di People First, ovvero’persone al centro’. "People First – spiega il direttore generale, Antonio Fazzari – significa anche investire in tecnologia per garantire un business di lunga durata a vantaggio di tutta la popolazione aziendale. La trasformazione digitale diventa un asset strategico prioritario per guidare Fater nei prossimi anni". Ecco perché la digitalizzazione non è un progetto secondario, ma un pilastro del percorso di trasformazione Fater 2030. Per l’azienda non significa inseguire l’ultima tendenza, ma creare un valore reale e duraturo, per le loro persone, per i loro clienti, per i partner e per le comunità che toccano con il loro lavoro. La digitalizzazione è quindi un impegno profondo, strategico e culturale a lungo termine. L’ambizione della società, con sede principale a Pescare, è, infatti, quella di costruire un’azienda che sappia semplificare ciò che è complesso, che sia vicina alle persone che serve e che crei l’ambiente giusto per far prosperare tutti.

Come? Con tre leve. L’idea alla base del piano di digitalizzazione è quella di rendere l’azienda più semplice, più vicina a stakeholder, territorio e clienti (con la creazione di comunità) e più felice per tutti i soggetti coinvolti. "Il nostro è un approccio che prende le mosse dalla convizione che ‘done is better than perfect’, ovvero che fare è meglio che cercare la perfezione. Questo significa non aspettare di avere soluzioni perfette, ma iniziare con progetti reali, che tocchino tutte le aree aziendali", dice Fazzari.

Per questo Fater ha investito 8 milioni di euro nel piano di digitalizzazione e, grazie all’implementazione di tecnologie, prevede risparmi annuali pari a 10 milioni di euro. Gli investimenti fatti in digitalizzazione corrispondono al 7% del profitto totale d’azienda. Negli ultimi 7 anni, gli investimenti totali nel digitale sono cresciuti del 400%. L’approccio di Fater in questa direzione mira ad aiutare le persone ad avere una vita migliore al lavoro, considerando le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa come alleate nello svolgere il proprio compito. Un approccio che va di pari passo allo sviluppo di piani di formazione che permettano a chi ha ruoli non operativi di apprendere nuove competenze e concentrare il proprio talento su aspetti più complessi e strategici. Un vero investimento sulle sue persone che ha portato ad incrementare il team dedicato al digitale, ma anche alla creazione di un gruppo di "facilitatori", ambasciatori di intelligenza artificiale, a cui ci si può rivolgere internamente. Sono inoltre stati creati team trasversali, con persone con diverse competenze, e sono state lanciate iniziative di aggiornamento dedicate, tra cui il programma "AI Ambassadors", che coinvolge 35 dipendenti di Fater, formati per sostenere l’adozione responsabile dell’IA e guidare i colleghi nell’utilizzo dei nuovi strumenti.

Letizia Magnani