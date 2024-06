Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da Andrea Farina, e quotata dal 2001 presso Borsa Italiana su Euronext Milan, Itway è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing, big data e infrastrutture. La mission è quella di offrire ai propri clienti elevati standard qualitativi anticipando le esigenze e proponendosi come un attore specializzato ed innovativo per la Digital Transformation.