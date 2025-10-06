"Digitale e sostenibile: così cambia il trasporto pubblico"

IL TRASPORTO PUBBLICO locale è un tassello decisivo della transizione ecologica. L’elettrificazione e lab digitalizzazione delle flotte può accelerare la decarbonizzazione delle città. "Con 71 milioni di chilometri annui, quasi 2.000 autobus e altrettanti dipendenti, Arriva Italia è tra iprincipali operatori del Trasporto pubblico locale nel nostro Paese", spiega Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. "Parte del Gruppo Arriva – precisa – dal 2024 fa capo al fondo americano I Squared Capital e opera direttamente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e, tramite aziende controllate o partecipate, in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, gestisce servizi aeroportuali e un servizio di trasporto per studenti con disabilità nel comune di Roma Capitale".

Innanzitutto, che cosa significa occuparsi di trasporto pubblico in Italia? Quali sono le sfide di questo settore?

"Significa avere una responsabilità sociale molto forte: garantire ogni giorno la mobilità di milioni di persone, collegando città, aree periferiche e territori che senza il trasporto pubblico sarebbero isolati. Non è soltanto un servizio di trasporto, ma un fattore di inclusione, sostenibilità e coesione sociale. Le sfide del settore oggi sono molteplici. La prima riguarda la sostenibilità: siamo chiamati a rinnovare le flotte con mezzi a basse emissioni e a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività. La seconda è l’innovazione: digitalizzazione dei servizi, sistemi di bigliettazione integrata e informazione in tempo reale sono ormai fondamentali per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Infine, vi è la sfida della sostenibilità economica e organizzativa, in un contesto di risorse pubbliche limitate e di crescente domanda di efficienza e qualità. In questo scenario, un società come Arriva Italia vuole essere un partner affidabile delle comunità locali e delle istituzioni: investendo in persone, tecnologie e sostenibilità, contribuiamo non solo a far muovere i cittadini, ma anche a costruire città più vivibili e un futuro più responsabile per le prossime generazioni".

Che cosa implica la transizione verso un trasporto pubblico locale a zero emissioni?

"Non significa soltanto rinnovare la flotta in un’ottica green, ma ripensare l’intero sistema. Serve ad esempio formare autisti e manutentori con nuove competenze, adattare linee e turni perché l’autonomia dei veicoli elettrici non sempre consente di mantenere la programmazione esistente, prevedere ricariche strategiche nei depositi o ai capolinea. A questo si aggiunge il tema delle infrastrutture, che rappresenta una delle sfide più impegnative: servono impianti di ricarica potenti e diffusi, capaci di gestire intere flotte. Infine, la sostenibilità passa anche dall’uso di energia da fonti rinnovabili e da una gestione intelligente dei consumi, integrata con le reti urbane. Solo così la transizione potrà garantire un servizio efficiente, sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze delle comunità. La transizione a zero emissioni non è solo una sfida tecnologica, ma un investimento sul futuro delle nostre città e sulla qualità della vita dei cittadini. In Italia siamo a un punto intermedio, la strada da fare è ancora lunga ma non mancano esempi virtuosi: un esempio è offerto da Cremona, dove il 91% della flotta urbana è già elettrificata e dove a inizio 2026 raggiungeremo il 100% di veicoli elettrici impiegati nel trasporto urbano. Come Arriva Italia confermiamo il nostro impegno negli investimenti per la sostenibilità, con particolare attenzione al rinnovo della flotta: entro la fine del 2025, il 100% dei nostri mezzi sarà costituito da autobus di classe non inferiore a euro 5 e il 40% dei mezzi sarà “clean”, una quota destinata a crescere costantemente nel prossimo futuro. Questo grazie a un investimento complessivo per il rinnovo della flotta di 156 milioni di euro nel periodo 2025-2029 (al lordo dei contributi pubblici)".

La digitalizzazione sta influendo sul settore?

"Assolutamente sì. La digitalizzazione sta trasformando profondamente il Tpl. Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie, ma di ripensare il servizio in chiave più efficiente, accessibile e sostenibile. Per i passeggeri significa avere strumenti semplici per pianificare il viaggio, acquistare i biglietti in modo digitale, ricevere informazioni in tempo reale su orari e coincidenze. Questo aumenta la qualità percepita del servizio e favorisce l’uso del trasporto pubblico rispetto all’auto privata. Per le aziende significa invece disporre di dati preziosi per ottimizzare i percorsi, gestire meglio la manutenzione della flotta, ridurre i consumi e migliorare la sicurezza. La digitalizzazione diventa quindi un abilitatore di sostenibilità, di innovazione e di competitività, rafforzando il ruolo del trasporto pubblico come motore di transizione ecologica e di crescita delle comunità locali".

Un altro tema cruciale quando si parla di trasporto pubblico locale è la concorrenza.

"La concorrenza nel Tpl è un elemento fondamentale perché garantisce efficienza, trasparenza e qualità del servizio. Naturalmente deve essere una concorrenza regolata, al fine di creare le condizioni perché le imprese possano proporre soluzioni innovative e sostenibili, in linea con le esigenze dei cittadini e delle istituzioni. Quando le gare vengono gestite con visione di lungo periodo, la concorrenza diventa uno stimolo concreto a migliorare: porta investimenti in nuove tecnologie, nel rinnovo delle flotte, nello sviluppo di servizi digitali e in una maggiore attenzione all’ambiente. Spinge inoltre gli operatori a lavorare con più efficienza e ad avere un occhio sempre più attento alla soddisfazione dei passeggeri. L’obiettivo finale è offrire un trasporto pubblico di qualità, sicuro, accessibile e sostenibile, capace di favorire mobilità e inclusione sociale".