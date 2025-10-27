Di padre in figlia, l’imprenditoria al femminile in Paradisi

LA STORIA DI PARADISI ha origine da una conchiglia. "È diventata il simbolo del mio lavoro di adulto: utilizzare materiali naturali con abilità, per trarne oggetti quotidiani di tramite tra il reale e l’immaginato, interpretare la tradizione in modo nuovo e versatile, ricercare particolari precisi e ambiziosi con stile elegante e cura minuziosa". Con queste parole raccontava l’inizio della sua azienda il fondatore, Sandro Paradisi. Ora, dopo la sua scomparsa improvvisa, è la figlia Gaia ad aver preso in mano le redini dell’impresa di famiglia. Un passaggio di testimone doloroso, ma che ha dotato l’azienda di un modello di leadership differente. E per questo nuovo modo di fare impresa, l’ad Gaia Paradisi (nella foto) è stata anche premiata con il riconoscimento ’Donna Cultura 2025’, promosso dall’Associazione Donne e Cultura Marche. "Oggi ho 33 anni - racconta - e sono convinta che occorre apportare in azienda una leadership diffusa e quindi proporre un modello di governance sostenibile che assicuri un luogo di lavoro piacevole e un futuro certo all’azienda"

Con lei, grazie all’esperienza e ai valori lasciati in eredità dal padre, la società punta sulla sostenibilità. Così, la Paradisi di Jesi (Ancona), B-Corp che realizza dal 1957 componentistica tornita di precisione, oggi lavora per migliorare i propri standard di sostenibilità rispetto ai criteri Esg. "Ci impegniamo costantemente – spiega l’azienda – in un’ottica di lungo periodo per ridurre al massimo grado possibile l’impatto della nostra attività sull’ambiente circostante, al fine di prevenire e gestire situazioni di inquinamento, monitorando e migliorando continuamente le metodologie per il risparmio energetico e per il riciclaggio".

Paradisi ha ricevuto diversi premi per le politiche attive e virtuose nell’ambito della sostenibilità. "Per noi - spiega l’ad - la sostenibilità non è solo quella che mettiamo nella produzione ma anche l’attenzione ai nostri collaboratori e a tutte le persone che lavorano con noi. Per questo da quando sono alla guida dell’azienda fondata da mio padre dopo la sua prematura scomparsa nel 2020 ho puntato su orari flessibili virgola e il miglioramento della conciliazione frattempo di lavoro e vita privata delle persone che lavorano in azienda, anche con un sostegno agli asili nido o ai centri estivi ma anche sostenendo tutti gli anni una borsa di studio dell’istituto tecnico locale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro"

L’azienda si è evoluta da una torneria meccanica di precisione nata nel 1957, a impresa specializzata nella produzione di minuteria metallica tornita, maniglie, manopole, attacchi rapidi e componentistica per vari settori industriali. Tra i valori dichiarati figurano l’alta precisione, l’innovazione tecnologica, il rispetto per l’ambiente e per le persone. La competenza aziendale spazia dalla tornitura automatica di precisione alla collaborazione con clienti per definizione di prototipi e prodotti finiti, anche per settori quali elettromeccanica, automotive e automazione. Con un fatturato che supera gli 8 milioni di ero, la società impiega circa 45 persone e dichiara una attenzione crescente all’ambiente, alla sostenibilità e alle politiche di genere.