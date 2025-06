Dgs acquisce A.I.Gen.: "Questa operazione è un passo in avanti"

SI RAFFORZA la cybersicurezza italiana. DGS acquisisce A.I.Gen. al suo fianco c’è Clearwater, come advisor dell’operazione. DGS, protagonista nel panorama italiano dell’Information Technology con focus su cybersecurity, digital innovation e management consulting, ha annunciato l’acquisizione di A.I.Gen. Advanced Intelligence Generation, eccellenza nazionale nel campo dell’intelligenza artificiale. L’operazione è stata supportata da Clearwater, advisor finanziario dell’acquirente in tutte le fasi del processo di M&A, con un team guidato dal Managing Partner Marco Morfino (nella foto in basso), l’Associate Stefano Goldberg e l’Analyst Chiara Rasenti. L’acquisizione, che si inserisce nel piano di crescita industriale sostenuto da DGS in partnership con l’asset manager ICG (leader globale negli investimenti alternativi), punta a rafforzare la presenza del gruppo nei settori ad alto potenziale come Data Intelligence, AI e Martech. Con oltre 320 milioni di euro di fatturato e più di 2 mila dipendenti, DGS consolida così il proprio ruolo di riferimento nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nella cybersecurity. Fondata come polo tecnologico nato dall’unione di aziende innovative, A.I.Gen si distingue per un approccio integrato all’intelligenza artificiale che combina dati proprietari, strumenti avanzati e competenze multidisciplinari.

Il suo modello di business consente di trasformare i dati in insight strategici, ottimizzando processi e decisioni aziendali. "È stato un privilegio assistere DGS e ICG in questa operazione che permetterà alla società di assumere una leadership anche nel mondo dei dati oltre alle aree digital e cyber", dice Marco Morfino di Clearwater. "DGS è sempre stata un’azienda attenta all’innovazione e con A.I.Gen fa un ulteriore passo in questa direzione posizionandosi in Italia come un riferimento assoluto nel settore tecnologico. Un’operazione che conferma il ruolo che la consulenza M&A può avere nel valorizzare le sinergie industriali e accompagnare le imprese del mid-market in percorsi di crescita sostenibile e specializzata", aggiunge Marco Morfino. Con questa mossa, DGS si posiziona come attore chiave nell’ecosistema tecnologico nazionale. L’integrazione con A.I.Gen rappresenta un salto di qualità nella capacità di offrire soluzioni su misura, basate su dati e algoritmi proprietari, in grado di generare valore concreto per i clienti.

Le. Ma.