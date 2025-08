"Design significa responsabilità". Così Slamp illumina l’Esg

SE LA PAROLA D’ORDINE è sostenibilità, la domanda è se sia possibile coniugare creatività, tecnologia e responsabilità ambientale e sociale. Slamp Spa, nome del lighting design italiano, più che dare una risposta su quest’interrogativo ha creato un modello d’impresa. Quello in cui estetica ed etica non sono concetti in contrapposizione, ma elementi complementari di una strategia Esg evoluta e sistemica. Per l’azienda di Pomezia il 2025 ha segnato un punto di svolta nel percorso di sostenibilità con il conseguimento di due certificazioni chiave: la ISO 14001:2015, relativa al sistema di gestione ambientale, e la UNI/PdR 125:2022, dedicata alla parità di genere. Due riconoscimenti che attestano, sottolinea l’azienda, "la solidità del percorso intrapreso, basato su dati, misurabilità e impegno quotidiano".

"La nostra azienda non è solo il frutto di un’intuizione imprenditoriale – spiega il fondatore e ceo Roberto Ziliani (nella foto sotto), Compasso d’Oro alla Carriera 2024 – ma la storia condivisa di centinaia di persone che danno forma, ogni giorno, a un’idea di bellezza responsabile". La ISO 14001, rilasciata da Audiso Certification, attesta l’adozione di processi produttivi strutturati per monitorare, ridurre e controllare l’impatto ambientale. Ogni fase della filiera è coinvolta: dall’approvvigionamento delle materie prime al design, dalla produzione al packaging, fino alla logistica. Un sistema dinamico, che prevede l’analisi periodica degli indicatori ambientali e l’adozione di pratiche di miglioramento continuo. La UNI/PdR 125, promossa dal Pnrr e rilasciata da Italia Bureau of Certification, valuta oggettivamente l’efficacia delle politiche aziendali in ambito Dei (Diversity, Equity & Inclusion). Dai piani di carriera alla parità salariale, dalla conciliazione vita-lavoro al benessere organizzativo, Slamp ha dimostrato di aver integrato l’inclusione come parte strutturale del proprio modello di governance.

Il 70 per cento del team è composto da donne, con ruoli chiave non solo nella produzione ma anche in area tecnica e creativa. Cuore pulsante dell’azienda sono le Sarte della Luce, artigiane specializzate che realizzano a mano ogni lampada. "La parità di genere non è solo un valore etico, è una leva strategica che migliora la produttività, l’ambiente di lavoro e il posizionamento dell’impresa nei confronti di investitori e stakeholder", sottolinea Ziliani. Sostenibilità come circolo virtuoso di riciclo e rigenerazione. Dal 1990, Slamp ha scelto di lavorare con tecnopolimeri riciclabili, materiali che uniscono flessibilità, durata e leggerezza, ma che richiedono una gestione responsabile. Da questa premessa è nato un approccio al riciclo proattivo, che oggi rappresenta uno dei fiori all’occhiello del sistema produttivo aziendale. I residui di lavorazione di uno dei principali materiali utilizzati (Opalflex) non vengono solo smaltiti, ma la gran parte rigenerati grazie a un accordo con la DS Group Srl, partner del territorio. Da questi materiali nascono nuovi oggetti utili alla comunità: arnie per bombi impollinatori, strumenti essenziali per la sicurezza alimentare globale, componenti per ospedali come piedini per letti e supporti. E anche piccoli giocattoli per l’infanzia. Un modello di economia circolare che non si limita al rispetto delle normative, ma anticipa le esigenze del futuro.

Uno studio condotto da Trucost per l’American Chemistry Council ha evidenziato che i tecnopolimeri possono contribuire a ridurre i costi ambientali di oltre 4 volte rispetto ad alternative tradizionali. "La sostenibilità non si limita alla tutela delle future generazioni, ma implica anche la responsabilità di garantire il benessere di quella attuale, in termini etici, estetici e produttivi. Dal 1990, lavorando con materiali plastici, Slamp ha adottato un approccio basato sul riciclo consapevole, riconoscendo nella plastica, se gestita correttamente, un materiale altamente durevole, riutilizzabile e quindi sostenibile", osserva ancora Ziliani. Poi c’è l’headquarter, esempio di "architettura etica ed energeticamente autonoma". Lo Slamp HQ, progettato come un atelier manifatturiero, è stato costruito seguendo i principi dell’architettura sostenibile. "L’edificio è pensato per massimizzare il comfort delle persone e minimizzare l’impatto sull’ambiente". Gli spazi sono inondati di luce naturale, l’isolamento termico garantisce un clima interno stabile, limitando i consumi energetici. E un impianto fotovoltaico copre la maggior parte del fabbisogno energetico, rendendo la struttura autonoma e a basso impatto. Inoltre, il processo produttivo avviene completamente a freddo, senza emissione di CO2 o processi termici inquinanti, dimostrando che l’innovazione può essere anche a misura d’ambiente. La sfida riguarda anche l’outdoor design e le nuove frontiere dell’eco-compatibilità. Nel 2024 Slamp ha presentato la sua prima linea outdoor, con collezioni modulari pensate per spazi esterni, capaci di coniugare resistenza, estetica e rispetto ambientale. Anche in questo segmento, le scelte produttive riflettono la visione aziendale: materiali durevoli e design smontabile che facilita il riciclo a fine vita. "Collezioni come Nuvem Outdoor rappresentano un’estensione coerente dei valori Slamp: non più solo illuminazione d’interno, ma luce ovunque ci sia bisogno di bellezza e funzionalità".

La sostenibilità come cultura d’impresa. Una sorta di manifesto aziendale, un approccio che si riflette in ogni ambito: dalla formazione interna alle politiche di welfare, dalla selezione dei fornitori alla comunicazione con il territorio. "Essere sostenibili non significa solo non danneggiare l’ambiente – conclude Ziliani – ma prendersi cura delle persone, delle relazioni e del futuro. Significa creare valore non solo per l’impresa, ma per tutta la comunità. Per noi, la sostenibilità è cultura, responsabilità e visione".