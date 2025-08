Design, si cambia. L’acrilico colorato prende il posto del cristallo

UN PERFETTO mix di fusion e pop per rendere speciale e unico ogni ambiente. È un’esplosione di forme e di colori la nuova collezione di complementi di arredo per la casa di Mario Luca Giusti, l’azienda fiorentina di accessori di design per la tavola, presentata in occasione dell’ultima edizione del Salone del Mobile. Mario Luca Giusti nasce a Firenze in un ambiente culturalmente ricco di stimoli, che fin da bambino lo avvia verso la ricerca estetica e l’armonia condizionando il suo amore dell’antico e il fascino del nuovo. All’età di 16 anni parte per Milano dove si affina al gusto del bello e dell’eleganza nella sartoria letteraria di Germana Marucelli, grande stilista e promotrice della moda italiana. Sensibilizzato allo stile, quando in seguito rientra a Firenze porta avanti con successo l’azienda calzaturiera di famiglia fondata nel 1865. Nel 2007 la svolta con la nascita dell’omonima maison, Mario Luca Giusti (nella foto sopra), che conquista il mercato italiano prima e quello estero poi, grazie a oggetti di design per la tavola, pratici ed eleganti, dall’aspetto del cristallo e del vetro e dalle forme classiche se pur rivisitate in materiali contemporanei come l’acrilico, chiamato, “cristallo sintetico“ e la melamina con cui vengono realizzati i piatti. Collezioni che si arricchiscono ogni anno di nuovi modelli, dalle tinte che spaziano dal bianco al nero, dal trasparente ai colori più brillanti come i flou per uno straordinario quanto caleidoscopico universo dedicato alla tavola e non solo.

"’Invisibili’, la nostra prima collezione di complementi di arredo per la casa, era qualcosa che ci mancava e di cui sentivamo la necessità soprattutto per la nostra clientela internazionale - spiega l’imprenditore fiorentino - Per presentarla abbiamo scelto l’ultima edizione del Salone del Mobile di Milano che è diventata la vetrina internazionale più prestigiosa per il mondo del design, a settembre invece parteciperemo a ’Meson Ogget’ a Parigi".

Com’è stata la risposta?

"Molto positiva, stanno uscendo i primi prodotti in anteprima. La produzione sta andando molto bene malgrado qualche difficoltà che ha interessato anche il comparto del lusso".

Come nascono i vostri prodotti?

"La nostra ricerca di design riprende gli oggetti che abbiamo conosciuto rielaborandoli attraverso il ricordo, ma sempre seguendo delle linee classiche. La sfida è realizzarli utilizzando un materiale contemporaneo più versatile. La praticità è la chiave del nostro successo. Gli oggetti di cristallo sono delicati e costosi, oltre che difficili da mantenere. L’acrilico è un materiale eccezionale perché ci consente di ottenere la stessa resa dal punto di vista estetico, ma con una maggior praticità. Realizzare una brocca d’acqua da uno o due litri sarebbe poco pratico impiegando il cristallo, visto che peserebbe oltre un chilo vuota, l’acrilico ci consente di superare questo limite".

E poi ci sono i colori...

"Quelli non mancano mai. La nostra tavola deve essere colorata, è un po’ il nostro segno distintivo. Una cosa che stupisce e funziona molto bene soprattutto all’estero dove l’acrilico è conosciuto, ma solo nella versione trasparente".

Cosa vi ha spinto a fare ’Invisibili’?

"Il progetto si sviluppa in una serie di oggetti per

l’arredamento che soccorrono il mobilio classico di ogni abitazione, interpretati come invisibili punti di appoggio per i piccoli accessori della vita quotidiana e pensati per spazi contemporanei e minimali".

Che materiali impiegate oltre l’acrilico?

"Oltre al Synthetic Crystal utilizziamo la melamina che restituisce la lucentezza della porcellana più pregiata".

Com’è la vostra rete di distribuzione?

"Siamo presenti in tutto il mondo grazie a una rete di 1300 rivenditori multibrand e department store. Tra questi Bagagli a Roma, Nella Longari a Milano, La Cooperativa di Cortina D’Ampezzo, Gaspari e Plastic a Parigi, Sabrina a Monte-Carlo, Cap Martin e Mentone, Teklassic a Madrid, Lane Crawford a Hong Kong, Shanghai, Pechino, Jung Lee, Bergdorf Goodman e Bloomingdale’s a New York City e a Dubai, Neiman Marcus negli USA, Takashimaya a Tokio, le boutique del Victoria and Albert Museum di Londra, del Guggenheim Museum di Bilbao e del Museum of Fine Arts di Houston".

Siete presenti direttamente nel retail?

"A luglio del 2012 è stata aperta la prima boutique monomarca in via della Vigna Nuova a Firenze, nell’aprile 2013 è stata la volta di quella di Saint Tropez. A giugno 2014 ha visto la luce il negozio di Milano in Corso Garibaldi, nel 2015 abbiamo aperto a Roma in Via Vittoria. A marzo del 2016 è stata aperta la seconda boutique fiorentina in via della Spada, settembre è stata la volta del negozio di Arezzo. Dal mese di aprile del 2017 i nostri oggetti di design sono disponibili in un nuovo punto vendita a Forte dei Marmi, mentre a novembre dello stesso anno ha visto la luce il terzo negozio fiorentino in via Por Santa Maria. Il 2023 abbiamo aperto il primo corner all’interno del grande magazzino Harrods a Londra. E nel maggio del 2024 è stato aperto il quinto monomarca, il primo a Cap Ferrat".

Siete molto apprezzati anche da vip e teste coronate...

"Tra i nostri estimatori ci sono Steven Spielberg, Farzan Ozpetek, la regina madre Beatrice d’Olanda, i principi Alberto e Charlene di Monaco, Mohammed VI del Marocco, Carla Fracci, Valentino e Giancarlo Giammetti e la famiglia Missoni".