Design, comfort e tecnologia La Dolce Vita sale in camper

LA NUOVA punta di diamante nel settore dei camper si chiama Kreos Motorhome H 5109. Firmata Laika Caravans e GFG Style Giugiaro, ha l’obiettivo di ridefinire il concetto di motorhome di lusso, facendo incontrare design, comfort e tecnologia all’avanguardia. Il tutto all’insegna del fascino della Dolce Vita, evocata nella campagna promozionale. Ideato da Laika, eccellenza produttiva chiantigiana fondata nel 1964 e oggi parte di Erwin Hymer Group, il nuovo camper è stato presentato in piazza della Signoria, a Firenze, dal sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, da Jan de Haas della Erwin Hymer Group, Ute Hofmann, amministratrice delegata area commerciale Laika Caravans e Domenico Sofrà, ad produzione Laika Caravans. Erano inoltre presenti Fabrizio Giugiaro e Goffredo Baduini della GFG Style, il presidente della Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Con questo veicolo – ha spiegato Ute Hofmann (nella foto in basso), ad area commerciale Laika Caravans – ridefiniamo il segmento lusso, abbinandolo a uno stile impeccabilmente moderno, grazie alla sinergia con uno dei principali studi italiani di architettura e design per interni. Nel Kreos Motorhome H 5109 abbiamo aria condizionata completa e riscaldamento a pavimento, una cucina dotata di tutti i comfort, una doccia ampia e letti estremamente spaziosi. Le superfici sono in vero legno, con colorazioni ‘deep ocean’ e ‘ice grey’ abbinati a cinque basi di tappezzeria e ben 75 combinazioni di colore".

Lanciato in questi giorni durante vari eventi pubblici, il nuovo veicolo verrà presentato a settembre al Salone del camper. Può essere guidato con patente C1, caratteristica che tradizionalmente favorisce il mercato del centro e nord Europa, ma che ultimamente sta trovando spazio anche in Italia. "Con la pandemia abbiamo registrato un picco d’interesse enorme – ha detto ancora Ute Hofmann – sia in Italia che all’estero, dove oggi realizziamo il 75% del nostro fatturato. Il settore ha poi visto una successiva frenata legata alla fase d’insicurezza economica, con l’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia, ma notiamo che c’è anche grande voglia di viaggiare e questo ci rende ottimisti. Oggi uno dei nostri obiettivi è potenziare l’ecosostenibilità dei veicoli, aumentando la presenza anche nei mercati che si sono aperti ai nostri prodotti negli ultimi 24 mesi, come la Nuova Zelanda o il Giappone".

"Siamo felici di aver collaborato alla realizzazione dell’evento fiorentino per la presentazione del veicolo di punta della collezione Laika – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – un’azienda legata da sempre al territorio di San Casciano in Val di Pesa e del Chianti. Anche il nuovo motorhome, definito dall’azienda come fiore all’occhiello della collezione, è nato nello stabilimento del Ponterotto grazie alle maestranze locali e questo non può che generare orgoglio e fiducia nel futuro. I saperi che contraddistinguono l’area industriale valpesana sono elementi centrali dello scacchiere economico regionale e nazionale da valorizzare, promuovere e incentivare".

Laika è una delle più importanti aziende metalmeccaniche del Paese, con circa 800 dipendenti e un indotto ampio e trasversale che interessa vari ambiti produttivi, dal mobilio alla componentistica. Kreos Motorhome H 5109, in particolare, nasce da due anni di ricerca, con l’obiettivo di unire lo stile italiano alla tecnologia all’avanguardia. Uno dei punti di forza è il design automobilistico, sviluppato grazie alla collaborazione tra Laika e GFG Style Giugiaro, e che ha trovato forma in una carrozzeria integrale iconica. Il frontale monoblocco in vetroresina richiama importanti fuoriserie ‘made in Italy’, mentre i gruppi ottici full-led e i flussi aerodinamici sono alcune delle peculiarità che lo contraddistinguono. Il parabrezza, ampio e panoramico, è stato pensato per offrire la massima visibilità a bordo e anche la cabina guida è stata rinnovata, con un aspetto ergonomico.

A bordo è possibile essere sempre connessi, grazie ai due porta tablet in cabina che permettono di collocare i dispositivi mobili durante il viaggio e di metterli in carica utilizzando due prese di alimentazione Usb. La nuova porta guida a larghezza maggiorata favorisce una migliore salita e discesa dal veicolo, mentre le tende plissettate in tessuto tecnico, con sistema di arresto magnetico, garantiscono la massima privacy a bordo. Con il riscaldamento Alde dotato di convettori lungo la parete destra e nell’abitacolo è possibile avere uno spazio riscaldato in ogni parte, mentre i ventilatori a due velocità ottimizzano le prestazioni. Il Kreos Motorhome può contare su un letto basculante, totalmente integrato al soffitto, in modo da realizzare una vera e propria camera open space che offre lo stesso comfort dei letti gemelli posteriori, a loro volta trasformabili in un ampio matrimoniale. In tutto i posti letto disponibili sono cinque.

Nella zona giorno sono presenti un tavolo in Corian e due divani. La cucina è dotata di tutti i comfort del caso, comprendendo forno a gas, maxi frigorifero, piano cottura a tre fuochi e doppio lavello con coprilavello multifunzionale. A questi elementi, si aggiungono le possibilità (tra le altre) di integrare in optional la lavastoviglie e il porta macchina da caffè in Corian. La zona bagno è ampia e può essere trasformata in un unico ambiente separato dal resto del veicolo. Infine, per chi non vuole rinunciare proprio a nessuna delle comodità di casa, a bordo c’è spazio anche per una doccia wellness con doppio soffione e un design ricercato.