Desa si allarga: 30 milioni di euro per un innovativo sito produttivo

UN INVESTIMENTO da 30 milioni di euro per ampliare lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese, uno dei quattro – tutti in territorio italiano – del Gruppo Desa, noto per marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber. Nato nel 1908 come Saponificio Ambrogio Silva, il Gruppo Desa è oggi uno dei principali operatori italiani nella detergenza domestica. L’azienda produce interamente in Italia, con quattro stabilimenti tra Lombardia ed Emilia-Romagna, e presidia internamente tutte le fasi della filiera, dalla formulazione al confezionamento. Il gruppo impiega oltre 500 persone e distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi, mantenendo una governance familiare condivisa dalle famiglie Silva, Sala e Malagoli, affiancate dal fondo Azzurra Capital.

Il progetto in atto a Sant’Agata Bolognese, con fine prevista entro il 2026, aumenterà la capacità produttiva del sito, migliorandone l’efficienza energetica e riducendo l’impatto ambientale. L’intervento prevede due nuovi magazzini automatici, una nuova linea di produzione e un impianto fotovoltaico in grado di raddoppiare l’autoproduzione e coprire fino al 50% del fabbisogno elettrico dello stabilimento, combinando miglioramenti operativi e maggiore autonomia sul fronte energia. È inoltre prevista la realizzazione di una vasca di laminazione da 500 metri quadrati per la raccolta e la gestione delle acque, un’infrastruttura pensata per trattenere i volumi in eccesso durante gli eventi di pioggia più intensi e per favorire il riutilizzo all’interno del perimetro produttivo. Si tratta di una misura di prevenzione che risponde a esigenze del territorio e che rientra in un approccio più ampio alla gestione degli impatti ambientali. L’impianto di Sant’Agata Bolognese è specializzato nella produzione di detersivi e detergenti per la casa. Con l’ampliamento, lo stabilimento incrementerà la capacità di stoccaggio – oltre 60.000 posti pallet – e adotterà sistemi di automazione e controllo che consentiranno una gestione più ordinata dei flussi e dei tempi di attraversamento. L’obiettivo è ridurre le inefficienze nelle fasi di carico e scarico, limitare la movimentazione superflua e garantire una continuità di servizio anche nei picchi stagionali, oltre a interventi di rinnovamento dei sistemi di monitoraggio e l’adeguamento delle dotazioni di sicurezza.

"È un progetto che ci consente di guardare al futuro con maggiore solidità – osserva Marco Sala, vicepresidente di Desa – e stiamo ampliando la capacità produttiva per rispondere con continuità alla crescita della domanda interna ed estera, ma anche per rendere l’impianto più autonomo sul piano energetico e ambientale. Sono scelte industriali che rafforzano la competitività e, al tempo stesso, tengono conto delle aspettative del territorio". La decisione si inserisce in una strategia più ampia: rafforzare la base industriale in Italia e sostenere la crescita all’estero. Desa produce interamente nel Paese attraverso quattro stabilimenti – Seregno, Caravaggio e Fara Olivana con Sola, Sant’Agata Bolognese – con una filiera integrata che va dalle materie prime al confezionamento. "La prossimità tra gli impianti e le funzioni centrali – sottolinea Stefano Malagoli, consigliere di amministrazione – resta un vantaggio competitivo. Mantenere la produzione in Italia significa poter innovare più rapidamente e garantire una qualità costante nel tempo. È una scelta che richiede investimenti continuativi su tecnologia, persone e processi". Sul piano economico, nel 2024 il gruppo ha registrato ricavi consolidati per 467 milioni di euro (+14% sul 2023) e un Ebitda di 118 milioni (25,4%). L’export ha raggiunto 131 milioni di euro, pari al 28% del totale, in crescita del 37% su base annua. La Cina è oggi il primo mercato estero – oltre il 60% delle vendite internazionali – grazie soprattutto all’affermazione di Chanteclair nel segmento degli sgrassatori; in Europa la presenza è significativa in Francia, Svizzera e in vari mercati dell’Europa orientale. Sono in corso test commerciali in Canada e nel Nord Africa, con l’obiettivo di far provenire dall’estero almeno metà della crescita attesa nei prossimi anni.

"L’export è la leva per crescere – aggiunge Sala – ma la nostra forza nasce da una base industriale solida e radicata nel Paese, che ci consente di presidiare qualità e continuità". L’ampliamento di Sant’Agata rientra in un piano di investimenti industriali e ambientali che riguarda tutti i siti produttivi. A Seregno è stata dismessa la storica torre di atomizzazione e sono in allestimento nuovi spazi per la ricerca e sviluppo; a Caravaggio e negli stabilimenti bergamaschi proseguono programmi di efficientamento energetico per ridurre consumi elettrici e termici. Il tema ambientale è considerato parte della competitività: contenere i consumi, stabilizzare il mix energetico e gestire con prudenza la risorsa idrica riduce l’esposizione alla volatilità dei costi e rende più prevedibili i conti industriali. "Il nostro impegno – conclude Malagoli – è dare continuità a una tradizione manifatturiera con radici profonde, portandola su un piano di efficienza e responsabilità coerente con le aspettative di oggi. L’investimento di Sant’Agata mette a fattor comune innovazione, sicurezza e attenzione alle risorse, con un beneficio che vogliamo misurare sul lungo periodo, per l’azienda e per il territorio". In questa prospettiva, il rafforzamento della base produttiva italiana e la crescita sui mercati esteri vengono presentati come due facce dello stesso percorso: consolidare ciò che funziona e aprire nuove opportunità, puntando su qualità, affidabilità e trasparenza nella gestione industriale.