Deepfake, l’allerta corre sul web: imprese in prima linea

COSA SUCCEDE QUANDO ciò che ci viene mostrato non corrisponde alla realtà? Quando un video, un’immagine o una voce autentici nascondono una sofisticata manipolazione digitale? È la domanda che cittadini, imprese e istituzioni si pongono di fronte al fenomeno crescente dei deepfake, contenuti falsificati attraverso l’intelligenza artificiale generativa. Mentre le tecnologie avanzano rapidamente, la consapevolezza sociale resta indietro. L’allarme è stato lanciato da Studio Previti e Ipsos durante un incontro a Milano in cui sono stati presentati i risultati della nuova indagine “Deepfake. Tra realtà e illusione. Smascherare le manipolazioni. Tutelare la verità”.

Come spiega Vincenzo Colarocco (nella foto a destra), partner dello studio, "i deepfake stanno rendendo reale ciò che non lo è. Il fenomeno è sempre più pervasivo, soprattutto sui social network, e non si può più ignorare. Colpisce i diritti della persona, la reputazione, la democrazia stessa". Le imprese lanciano l’allarme. La conoscenza del fenomeno tra i cittadini è ancora parziale – solo il 41% sa con certezza cosa siano i deepfake, mentre il 38% non ne ha mai sentito parlare – ma nel mondo delle imprese il quadro è più chiaro. Il 64% dei decision maker afferma di conoscere il tema e quasi 8 aziende su 10 si dicono preoccupate per le conseguenze sul proprio brand.

Il timore è fondato: tre grandi aziende globali su quattro considerano le fake news un rischio concreto. Non mancano esempi recenti: truffe che hanno sfruttato deepfake di personaggi famosi per promuovere investimenti fraudolenti o prodotti inesistenti. Volti noti come Paolo Del Debbio, Maria De Filippi o Pier Silvio Berlusconi sono stati usati per ingannare i consumatori. Mediaset ha reagito con ricorsi, denunce e campagne di sensibilizzazione. "Il fenomeno dei deepfake inizia ad essere conosciuto, ed è un bene perché proprio la conoscenza è uno dei migliori antidoti", sottolinea Andrea Alemanno (nella foto in basso) , Head of Ipsos Public Affairs & Corporate Reputation. "Cittadini e imprese – continua – sono molto preoccupati, è una forma nuova sofisticata di fake news, che può compromettere la reputazione delle imprese e la dialettica democratica. Al contempo il deepfake può determinare truffe molto subdole: grazie all’intelligenza artificiale, sfrutta contro di noi proprio gli elementi che utilizziamo per avere rassicurazioni: le immagini di persone e imprese di cui ci fidiamo, le voci familiari".

E aggiunge: "La maggiore consapevolezza è importante, non di meno, cittadini ed imprese ritengono che regole precise, software efficaci e la responsabilizzazione dei media siano imprescindibili". Una risposta giuridica c’è. Lo Studio Previti, attivo nella gestione del rischio digitale, promuove una strategia integrata: strumenti legali, tecnologie di rilevamento, sensibilizzazione. Ipsos sottolinea l’urgenza di software intelligenti, norme chiare e responsabilizzazione delle piattaforme.

Sullo sfondo una nuova fattispecie di reato. Novità significative arrivano infatti dal fronte normativo. Il disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale, promosso dal sottosegretario Alberto Barachini, introdurrà il reato di deepfake. Per Studio Previti si tratta di un passo importante, anche se non sufficiente. Serve – insistono gli esperti – un ecosistema normativo dinamico, in grado di tenere il passo con l’innovazione. "Il legislatore deve dotarsi di strumenti aggiornati, ma occorre anche una giustizia più tempestiva e una cooperazione tra pubblico, privato e mondo della ricerca", sottolineano.

Consapevolezza, formazione, reazione sono le tre parole chiave. Secondo Ipsos, i cittadini chiedono risposte: il 47% invoca software in grado di identificare i deepfake, il 42% regole più chiare e il 36% pene più severe. Le imprese si stanno muovendo: il 41% ha già una struttura dedicata o si affida a partner esterni. Tuttavia, serve un cambio culturale: la passività è considerata il pericolo maggiore (59%), seguita dal rischio democratico e dalla crisi nel distinguere il vero dal falso. I giovani europei tra i 16 e i 30 anni vedono la disinformazione come la principale minaccia alla democrazia.

Infine, il ruolo di alcune piattaforme. Oltre ai ritardi spesso imputati alle big tech, alcuni attori digitali mostrano attenzione. Google, ad esempio, ha escluso ogni forma di pubblicità da IPTV, anche se legale, per ridurre i rischi legati alla manipolazione dei contenuti. Questa scelta non risolve il problema alla radice, ma dimostra come le piattaforme possano adottare politiche restrittive volte a proteggere gli utenti, segnando un passo verso una regolazione più responsabile.

Serve uno sforzo collettivo. "La lotta ai deepfake richiede una strategia collettiva", sintetizza Andrea Alemanno di Ipsos. "Non basta contare sulla tecnologia: serve educazione emotiva, pensiero critico, adattamento ai diversi contesti culturali. Solo con il coinvolgimento attivo di aziende, istituzioni, media, giuristi e cittadini possiamo affrontare la sfida dei deepfake. Il diritto, da solo, non basta. Ma senza diritto, tutto il resto rischia di diventare illusione".

M.P.