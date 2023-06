Dalle stufe e i fornelli alla carpenteria globale

Tecnove nasce da una fabbrica di stufe e fornelli a gas liquido di nome "Herbert srl", fondata nell’immediato dopoguerra (1948-1950) per volontà dei fratelli Francesco e Luigi Bellini, Savino Zini, Armando Lombardini e Ampelio Scaltriti. Agli inizi degli anni Novanta alla ditta Hebert, nelle stesse unità produttive, subentra la nascente Tecnove guidata da quattro soci: Gianni Ghisi, Alberto Lombardini, Giorgio Salati e Virginio Lombardini. La nuova azienda investe in nuove unità produttive e un upgrade tecnologico per ottenere prodotti di maggior qualità.