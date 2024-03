Dalle cisterne per l’olio ai serbatoi delle centrali. Una storia esemplare del saper fare italiano

FONDATA A PESCARA NEL 1960 da Walter Tosto, quello che è diventato oggi un gruppo leader in Europa e tra i più importanti al mondo, competendo con le grandi imprese spesso statali indiane, cinesi e giapponesi, per la progettazione e realizzazione di componenti ed elementi critici in pressione ad alta temperature per il settore energetico, agroalimentare e chimico-farmaceutico, aveva cominciato come costruttore di serbatoi per il vino e l’olio. Negli anni Settanta l’attività della Walter Tosto si è evoluta dapprima nella fabbricazione di serbatoi in pressione per GPL / carburante e successivamente nella produzione di componenti critici per i mercati internazionali Oil & Gas, Petrolchimico ed Energia. Una diversificazione produttiva condotta dal 1996 da Luca Tosto, figlio di Walter e quindi rappresentante di quella seconda generazione della famiglia che vede in azienda anche le sorelle Emanuela e Catia e ora anche la terza generazione con i figli di quest’ultima, Federica e Giuseppe mentre le quattro figlie di Luca Tosto sono ancora nell’età degli studi. L’azienda abruzzese opera oggi in nove stabilimenti, sette dei quali sono ubicati in Italia, di cui sei a Chieti e uno all’interno del porto di Ortona, sul mare Adriatico, che permette la spedizione diretta dei componenti, senza limiti di peso e dimensioni. Ulteriori due stabilimenti sono situati in Romania (Walter Tosto WTB), il primo a Bucarest e il secondo ad Oltenita dove l’azienda possiede un porto privato sul fiume Danubio per lo svolgimento di tutte le operazioni logistiche per la spedizione via fiume/mare. Il workshop all’interno del porto di Ortona, nato nel 2000, si affaccia direttamente sul mare Adriatico e il porto è costituito da tre moli che, con altezze e profondità dell’acqua differenti, permettono di completare e spedire con facilità apparecchiature di notevoli dimensioni. È quindi possibile movimentare e trasportare manufatti fino a 15 metri di diametro, 100 metri di lunghezza e un peso di oltre 1500 tonnellate, senza alcuna restrizione. La crescita della Walter Tosto – diventata gruppo nel 2007 – è avvenuta negli anni anche per linee esterne.

Nel 2001 è stata acquisita la Bosco Industrie Meccaniche, operazione che ha contribuito a potenziare il know-how dell’azienda abruzzese relativo al design e alla produzione di apparecchiature per il trasferimento di calore. Un’altra significativa operazione porta la data del 2016 e riguarda l’acquisizione della Belleli Energy CPE di Mantova, appartenente alla società americana Exterran dal 2007. Un "grande posizionamento strategico", come lo definisce Luca Tosto, che attraverso Canal Bianco, Mincio e Po permette di trasportare via acqua i componenti Tosto fino al porto di Marghera. Nell’ambito della diversificazione produttiva spicca inoltre nel 2011 l’aver ottenuto la certificazione N per la produzione di componenti per l’industria nucleare. Produzione rafforzata nel 2012 con l’acquisizione dello stabilimento Fecne in Romania e riconosciuta a livello internazionale nel 2018 con la firma del maxi contratto con Aramco, leader mondiale nel settore energetico e chimico, che ha scelto Walter Tosto per la fornitura di 8 reattori Hydrocracking al Vanadio per il progetto Riyadh Refinery.

Achille Perego