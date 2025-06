Dalle antiche radici fino ai prossimi obiettivi. Un video per celebrare il valore del tempo

CAMST spegne 80 candeline. L’azienda è tra le principali realtà in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica, NOI e Dal 1945 Gustavo Italiano, oltre al banqueting con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni, Camst group ha ampliato la sua offerta includendo anche il facility management, offrendo una vasta gamma di servizi sia ai clienti pubblici che privati. La sua vocazione sostenibile non solo riflette il desiderio di garantire scelte alimentari di qualità, ma anche di prendersi cura delle persone e dell’ambiente.

In occasione dell’80esimo anniversario dalla sua fondazione, Camst group ha avviato una campagna di comunicazione istituzionale volta a rafforzare i valori distintivi che da sempre guidano il gruppo e a condividere con i propri stakeholder una riflessione sul ruolo del tempo come elemento fondante dell’identità cooperativa. Il concept della campagna nasce da un’idea semplice ma profonda: il tempo come risorsa preziosa e cifra distintiva dell’agire di Camst group. Una dimensione che abbraccia da un lato gli 80 anni di storia, impegno e trasformazione della cooperativa, e dall’altro la capacità di abitare il presente con responsabilità, traducendosi in gesti concreti e quotidiani nei servizi e nei rapporti che il gruppo coltiva ogni giorno. Il concept si sviluppa attraverso una campagna multi-soggetto e un video corporate che mette in scena il valore del tempo attraverso un racconto corale e profondamente umano. Le immagini intrecciano le vite di diversi protagonisti (persone di Camst group, genitori, nonni, nuove generazioni), attraversando tutti gli ambiti di attività dell’azienda, dalla ristorazione collettiva ai servizi di facility. L’obiettivo del video è raccontare tutte le letture del tempo: quello del lavoro quotidiano, dell’esperienza educativa, della cura, della convivialità, degli 80 anni di Camst group e del suo futuro.

La campagna "Il tempo di far bene" sarà pianificata nei prossimi mesi su mezzi stampa, digital e social. All’interno, per rafforzare il concept, è stata promossa una iniziativa che intende raccogliere e condividere "storie di tempo speso bene" dei dipendenti che ogni giorno impiegano il loro tempo per fare bene il proprio lavoro. I dipendenti sono invitati a scegliere un momento significativo del loro tempo e a raccontarlo mediante delle immagini o delle parole. Le storie più significative saranno selezionate e diffuse sui canali social di Camst group. E’ un modo per mettere in valore le persone e il loro sentire. La storia di Camst group, d’altra parte, ha origine proprio nel lavoro delle persone e continua nel tempo a valorizzare il lavoro e la capacità di ognuno.

