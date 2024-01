Dall’Aerospazio alla Difesa:. Civitanavi Systems cresce ancora

DIECI ANNI FA era ancora una startup; oggi Civitanavi Systems, azienda di Pedaso (Fermo) quotata all’Euronext di Milano, è leader nella produzione di sistemi di navigazione inerziale, georeferenziazione e stabilizzazione. Con un organico di circa 170 dipendenti in Italia e nel Regno Unito, oltre che nella sua sede marchigiana opera ad Ardea (Roma), a Casoria (Napoli) a Torino e a Filton, nei pressi di Bristol. I dati aggiornati al terzo trimestre, approvati di recente dal cda, evidenziano importanti trend di crescita, legati alle scelte strategiche adottate. "Un andamento positivo che ci permette di presentare al mercato risultati eccezionali, con ricavi operativi, a fine settembre, in crescita del 64 per cento", precisa Andrea Pizzarulli (nella foto sopra), amministratore delegato di Civitanavi Systems. "Questa performance straordinaria – aggiunge – è dovuta in particolare all’ulteriore sviluppo della divisione Aerospazio e Difesa, oggetto di importanti accordi commerciali con primarie aziende internazionali che stanno portando un significativo contributo. Abbiamo chiuso l’anno con l’andamento atteso. Gli attuali risultati ci consentono di confermare gli obiettivi comunicati al mercato attraverso la guidance, e ci hanno permesso, a fine 2023, di raggiungere ricavi totali nel range 42-46 milioni di euro".

Nel dettaglio, i ricavi operativi al 30 settembre scorso si sono attestati a 32,6 milioni di euro, in forte crescita (+64%) rispetto ai 19,8 milioni registrati nei primi nove mesi del 2022. L’incremento (pari al 63 per cento) è principalmente trainato dalla vendita dei beni, più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+103%), grazie alla spinta delle divisioni Aerospazio e Difesa. Il booking ovvero gli ordini acquisiti è pari a 32,1 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al 30 settembre 2022. "Il booking – precisano in azienda – rappresenta un indicatore della crescita di Civitanavi Systems e mostra l’evoluzione registrata dagli ordini acquisiti all’interno del periodo. Alla data del 7 novembre erano pari a 34,5 milioni di euro, in aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2022". Gli attuali risultati economici sono trainati soprattutto dai ricavi dalla divisione Aerospazio e Difesa. "Il Gruppo, che pure ha il mercato internazionale come prioncipale riferimento, ritiene strategico mantenere una porzione del proprio business in Italia", sottolinea ancora l’azienda. Nell’area Emea (Italia esclusa), al 30 settembre i ricavi sono pari a 22,9 milioni di euro in crescita del 103% rispetto ai 11,3 milioni dello stesso periodo del 2022. Anche in questo caso la crescita è trainata dallo sviluppo delle divisioni Aerospazio e Difesa e Industriale. Per quanto riguarda l’area Apac, al 30 settembre 2023 si registra una leggera crescita del 2%, con un valore di 3,7 milioni di euro rispetto a 3,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Infine, il mercato Usa, registra un miglioramento rispetto ai trimestri precedenti con un fatturato pari a 452 migliaia di euro, seppur ancora in contrazione rispetto al risultato dello stesso periodo dell’esercizio precedente, registrando una riduzione significativa del fatturato (-64%).

Nel corso del 2023 Civitanavi Systems ha portato a termine importanti operazioni che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’azienda. A settembre l’azienda marchigiana ha sottoscritto l’accordo con Honeywell e lanciato un nuovo sistema di misurazione inerziale per il mercato internazionale nei settori industriali e della difesa. "I sistemi di misurazione inerziale HG2800 offrono una soluzione avanzata oggi disponibile per un’ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo – spiega Matthew Picchetti, vicepresidente e direttore generale Navigation & Sensors, Honeywell Aerospace – e l’HG2801 è interamente prodotto all’interno dell’Unione Europea, mentre l’HG2802 rientra nella categoria Imu non classificata Itar. Entrambi offrono prestazioni e capacità accelerometriche superiori destinate ai clienti nei settori industriali, commerciali e della difesa".

"A un anno dal suo annuncio – riprende Pizzarulli – questa collaborazione ha portato sul mercato i nuovi sistemi di navigazione inerziale HG2800, soluzioni a basso costo e a basso consumo per guida e stabilizzazione, confermando la nostra eccezionale flessibilità e la strategicità della nostra tecnologia Fog (Fiber Optic Gyroscope) ad alte prestazioni unitamente alla leadership di mercato di Honeywell".

Civitanavi Systems, inoltre, ha sottoscritto una nuova lettera di intenti con Hanwha Systems Co., società coreana attiva nei settori della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della vendita di sistemi elettro-ottici per piattaforme aeree, navali e terrestri. La collaborazione ha l’obiettivo di sviluppare prodotti all’avanguardia che integrino l’esperienza Civitanavi nei sistemi Gnss e di navigazione inerziale con i prodotti di Hsc. "Questa collaborazione – conclude l’amministratore delegato di Civitanavi Systems – crea i presupposti per diventare il partner privilegiato nella tecnologia di navigazione inerziale all’interno nei prodotti di Hsc. L’accordo consentirà ad entrambe le aziende di esplorare le opportunità di cooperazione nell’industria aerospaziale e della difesa, al fine di identificare i mercati chiave e sviluppare applicazioni all’avanguardia in grado di innovare continuamente il nostro settore attraverso la creazione di tecnologie di prossima generazione".