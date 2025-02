Dalla sostenibilità fino alla formazione. Ecco i progetti che guardano al futuro

SOSTENIBILITÀ e sviluppo possono andare a braccetto. La dimostrazione è il successo di "Casa Optima", multi-brand leader nel settore della gelateria e della pasticceria artigianale. Dal 2021 Casa Optima si è impegnata per portare avanti un progetto Esg, Environmental, Social, Governance, con un’impronta concreta, fatto di programmi ed obiettivi misurabili dall’inizio alla fine, condivisibili con tutti gli stakeholders. Il progetto prende ispirazione dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’attenzione all’ambiente è uno dei tratti principali di Casa Optima Group, che sceglie di favorire comportamenti e strumenti virtuosi per contrastare e annullare l’impatto ambientale. Il Gruppo ha messo in atto azioni per ridurre gli sprechi energetici: attualmente gli stabilimenti italiani e internazionali hanno un salto del meno 50% di emissioni di anidride carbonica. L’utilizzo di fonti rinnovabili, la limitazione crescente di inquinanti e l’utilizzo di materiali compostabili e totalmente riciclabili sono solo alcuni degli obiettivi che regolano ogni processo produttivo e gestionale di Casa Optima.

Va in questa direzione anche un altro progetto che vede impegnato il Gruppo con investimenti continui. Si tratta di Foresta Casa Optima. Tutte le società del Gruppo hanno infatti deciso di piantare alberi insieme a Treedom, una piattaforma riconosciuta a livello internazionale che dal 2010 lavora con una metodologia che permette di portare benefici al pianeta e alle persone che lo abitano. Da questa collaborazione, a dicembre 2022, è nata Foresta Casa Optima, un progetto che è frutto dell’impegno preso da tutte le aziende del Gruppo per contribuire ad assorbire le emissioni di anidride carbonica, tutelare la biodiversità e supportare le comunità locali impegnate a custodire la nostra foresta.

Prendersi cura e condividere sono anche i valori di un altro importantissimo progetto, che contraddistingue questo Gruppo, l’International School of Gelato, che, dal 2005 ad oggi, ha formato in giro per il mondo migliaia di gelatai e pasticceri. La scuola internazionale di gelato si è distinta nel panorama formativo per il suo approccio innovativo: la prima nel settore ad aver introdotto il metodo didattico ‘one to one’, con classi ristrette, alle quali possono partecipare fino ad un massimo di 12 studenti, e postazioni individuali completamente attrezzate per mettere subito in pratica ciò che viene spiegato dal docente. Nel 2020 la scuola si evolve in Casa Optima School – Alta formazione in Sweet Arts & Innovation, punto di riferimento a livello internazionale per chi desidera formarsi nell’arte della Gelateria, Pasticceria, Decorazioni e Beverage. Una realtà che oggi è in grado di formare oltre 700 professionisti ogni anno attraverso un servizio di alta qualità, un team di 40 docenti dall’esperienza internazionale e corsi teorici e pratici strutturati su più livelli e aree tematiche, rivolti sia a chi vuole intraprendere il mestiere dell’artigiano gelatiere, pasticciere o bartender, sia al professionista che desideri evolversi.

Le. Ma.