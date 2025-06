Dalla ricerca alla formazione: la meccatronica guarda al futuro

SI CHIAMA Magicmotorsport, ed è un’azienda con sede a Partinico, in provincia di Palermo, specializzata nello sviluppo di soluzioni hardware e software per il settore automotive, fondata nel 1996 dai fratelli Bodgan e Zbigniew Skutkiewicz. Oltre che in Polonia, l’azienda ora ha filiali operative in Spagna, a Madrid, negli Stati Uniti, ad Austin, in Texas e in Cina, a Shangai. Lavorano in Magicmotorsport 140 dipendenti, mentre il fatturato consolidato è di circa 33 milioni di euro, ma la previsione è quella di superare i 40 milioni di euro, entro fine anno. Solo l’Italia vale oltre 23 milioni di euro e registra una crescita del 74% tra il 2020 e il 2024. Sono 50 mila i clienti nel mondo e 130 i distributori che rappresentano la rete di vendita.

"L’azienda è ormai un punto di riferimento per il settore della riprogrammazione e riparazione di veicoli e per la misurazione delle loro performance con i cosiddetti banchi prova potenza", dice Bogdan Skutkiewicz, Ceo di Magicmotorsport. Esempio di made in Italy, anzi di made in Sud, d’eccellenza nel settore della meccatronica, Magicmotorsport vanta una gamma di prodotti, frutto di un’attività di ricerca e sviluppo costanti, tra cui Flex, DynoMag, StageX e IXI Personal Flasher.

Magicmotorsport, che sta ridefinendo la sua struttura organizzativa con una holding e punta a nuovi mercati, non è solo tecnologia, innovazione, precisione, ma anche aspirazione al bello, al design e al benessere dei proprio dipendenti. Per questo Bogdan Skutkiewicz ha costruito una sede all’avanguardia nell’area artigianale di Partinico, creando posti di lavoro. L’intenzione del manager è quella di puntare sulla formazione e di creare una Academy. I progetti in pista sono tanti. Di recente l’azienda ha annunciato l’ingresso in due nuovi mercati: quello delle stazioni di ricarica dell’aria condizionata per auto e quello dei banchi prova potenza per le moto sportive.

Già affermata nel mercato dei banchi prova ad alta tecnologia per auto sportive, adesso arriva anche quello per le moto, che si chiama DynoMag Bike. "E’ compatto e pensato per moto ad alte prestazioni, squadre corsa, officine specializzate e centri diagnostici. Rispetto agli altri prodotti sul mercato i nostri banchi prova, frutto di una costante attività di ricerca e sviluppo interna, sono trasportabili", spiega Giuseppe Gaglio, direttore operativo di Magicmotorsport. Questo nuovo banco per moto completa la linea Dynomag, ideata per l’analisi precisa delle performance su auto e moto. Il modello Dynomag Hub ha vinto anche il prestigioso "Red Dot Award: Product Design 2024", a riprova di una grande attenzione verso il design estetico e funzionale su ogni singolo prodotto, software o servizio, spaziando dal sito web, passando alla comunicazione social ai materiali promozionali fino agli applicativi che accompagnano i prodotti di punta, e perfino nelle piattaforme di assistenza tecnica.

Tra le creazioni di punta c’è anche FLEX, un programmatore professionale per centraline motore e cambi automatici. Si tratta di una piattaforma modulare, compatibile con migliaia di veicoli e che rappresenta una scelta strategica per chi vuole operare in modo sicuro, veloce e con la massima compatibilità nei confronti dei sistemi elettronici moderni. "L’evoluzione del nostro ecosistema tecnologico, dalla diagnostica alla misurazione della potenza, offre soluzioni concrete per aiutare le officine a crescere in qualità e produttività", aggiunge il Ceo di Magicmotorsport.

L’altra novità è la stazione di ricarica dei gas refrigeranti per auto "Prima" della linea FRYON che si rivolge a officine, centri assistenza e operatori del settore e propone un sistema di gestione semplice ed intuitivo, efficiente, sicuro e rispettoso delle normative ambientali che garantisce il recupero del 95% dei gas refrigeranti. Anche in questo caso il design accattivante la distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato. Altre caratteristiche distintive sono un’ampolla di ispezione che consente di vedere se il gas ha delle impurità e il supporto multilingue sul mercato globale attivo 24 ore al giorno. E’ cresciuto nel tempo a vista d’occhio lo spazio occupato da Magicmotorsport nell’area artigianale di Partinico, uno dei comuni più grandi della provincia di Palermo, che si incontra in direzione di Trapani, a 20 minuti dall’aeroporto Falcone e Borsellino. Una palazzina moderna, in espansione, con attorno una fontana e vegetazione di ispirazione Zen. Le nuove aree circostanti acquisite di recente serviranno per sviluppare i nuovi progetti. Un punto di riferimento, di ritrovo e relax per i dipendenti è la mensa aziendale gestita con spada uno chef che con la sua brigata propone quasi sempre prodotti biologici, di stagione e a chilometro zero.

"L’alimentazione – spiega Carmen Ancione, responsabile risorse umane di Magicmotorsport - fa stare le persone in salute e il loro benessere equivale al benessere dell’azienda specie se vuole crescere e durare nel tempo. Cerchiamo di fare un ascolto attivo delle esigenze e delle necessità di ciascun lavoratore che si declina concretamente in tante attività: dal team building, ai percorsi formativi per accrescere le loro competenze partendo dalle loro stesse aspirazioni, all’organizzazione di attività e progetti che loro stessi ci propongono".