Dalla plastica per i gioielli all’imballaggio di gelati e dolci

SESSANT’ANNI di storia, innovazione e ricerca. Sessant’anni di sperimentazione e di successi. Alcas spa, azienda fiorentina specializzata negli imballaggi alimentari per gelateria e pasticceria artigianali, ha festeggiato l’importante ricorrenza con i titolari e i suoi collaboratori al Golf Club di Montelupo Fiorentino. Sessanta candeline, dunque, per celebrare l’eccellenza made in Italy fondata a Firenze da Aldemaro Casebasse nel 1963. Tutto è cominciato da Italico, nonno dell’attuale ceo Stefano Casebasse (nella foto in basso): si torna indietro di ben due generazioni. La famiglia Casebasse già si occupava a Scandicci di plastica per bigiotteria e accessori moda. L’amicizia dell’allora giovanissimo Aldemaro con un pasticcere del posto, fece scoccare la scintilla dando forma ad una nuova avventura imprenditoriale. Il settore della gelateria e pasticceria aveva bisogno di packaging ad hoc, in special modo per un prodotto che negli anni ’60 spopolava: lo zuccotto, dolce di grande successo a Firenze che fino a quel momento veniva sistemato in forme di alluminio. Un materiale troppo costoso e per niente funzionale.

Ecco l’idea di convertire l’azienda passando dall’indotto moda al packaging per pasticceria e gelateria artigianale. Da lì la crescita è stata esponenziale, ricordata e celebrata in ogni suo step durante la festa a Montelupo Fiorentino. Se l’azienda, leader in Europa nel suo specifico settore, ha tagliato oggi un traguardo tanto significativo, è merito della grande attenzione prestata ad oggetti così piccoli ma allo stesso tempo innovativi. Coppette di gelato e yogurt, palette e cucchiai, vaschette e contenitori, icebag e coperchi. "L’elisir di lunga vita? Una ricetta segreta non c’è - affermano dall’azienda di via Livornese - ma sono due i concetti chiave che ci hanno guidati fino ad oggi: qualità e design". Alla crescita dimensionale si è accompagnata l’evoluzione sul piano produttivo in direzione anche della sostenibilità. All’origine del successo, la produzione e la commercializzazione di contenitori che strizzano l’occhio all’ambiente. Alcas infatti ha da decenni fra i suoi prodotti di punta il contenitore dello zuccotto, inventato e brevettato dal fondatore. Ma a questo e alle tante coppette, forme, vaschette in plastica presenti nel catalogo aziendale si è affiancata anche una linea in bioplastica di mais che ha ottenuto nel 2005 un importante riconoscimento internazionale.Tra i prodotti più apprezzati all’estero, palette e cucchiai di carta quarzata, rivestiti in silicio. E la ricerca continua, sono tanti i progetti in corso, alta è l’attenzione ai materiali, cercando di essere sempre in linea con le direttive dettate dall’Unione Europea.

Senza trascurare le edizioni limitate e le personalizzazioni (tra le tante che potrebbero essere citate, la coppetta che celebra la vittoria dello scudetto del Napoli). Ogni pezzo che esce da Alcas risponde ai gusti e alle esigenze della clientela di tutto il mondo. Se la sede è a Firenze, è dal magazzino di Montelupo Fiorentino che partono le spedizioni. Oltre 7mila metri quadrati di superficie per "volare" verso 70 Paesi esteri. Da piccola azienda familiare Alcas è diventata di livello internazionale; il fatturato generato dal solo stabilimento italiano ammonta a 25 milioni di euro. Al suo attivo ha oltre 5mila clienti, più di 500 distributori in Italia e all’estero grazie alla capillarità della sua rete commerciale. Ancora oggi saldamente ancorata al territorio che l’ha vista nascere, l’azienda toscana ha saputo guardare ben oltre i confini nazionali aprendo nel 2015 una società controllata in Florida, a Fort Lauderdale.

Il gruppo impiega attualmente nel suo complesso 80 collaboratori. Se il personale in produzione è composto quasi esclusivamente da uomini, negli uffici la prevalenza delle presenze è al femminile, così come nel cda. "Al momento siamo in fase di ristrutturazione e riposizionamento, sono tante le novità all’orizzonte - dichiarano da Alcas - L’organico è in espansione, si cercano nuove figure da inserire in produzione e magazzino, una missione non scontata in questa epoca storica dove il fenomeno delle grandi dimissioni pesa ogni giorno di più". Trovare personale qualificato, insomma, è difficile: c’è bisogno di competenze specifiche, "che siano in grado di portare innovazione nelle forme e nelle grafiche di oggetti tanto piccoli. I nostri sono prodotti usa e getta ma, che sia la palettina o il contenitore da asporto, il design ed il lato estetico uniti alla funzionalità sono fondamentali. Lo scopo è semplificare il lavoro dei gelatieri e dei pasticceri. Ma anche l’occhio vuole la sua parte. Ed è proprio questa attenzione che ci ha permesso di guadagnare una posizione preminente nel mercato". "In occasione di un anniversario importante - conclude Stefano Casebasse, ceo e secondogenito del fondatore, in rappresentanza della seconda generazione al comando dell’azienda - abbiamo voluto celebrare con tutti i collaboratori, che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. Questi primi 60 anni di lavoro ci rendono particolarmente orgogliosi del passato e proiettati nel futuro. Grazie all’impegno di tutti, i nostri prodotti da decenni accompagnano i momenti conviviali e piacevoli di milioni di persone in tutto il mondo nella più totale sicurezza alimentare: già questo ci riempie di entusiasmo e ci spinge ad andare avanti nell’innovazione e nella ricerca continua".