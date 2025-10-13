Dalla foresta alla smart factory: il valore del legno in Alto Adige

CON 300 MILIONI di alberi e una superficie boschiva che occupa il 51% del totale del territorio, l’Alto Adige ha una vocazione green. All’interno del comparto del legno lavorano all’incirca 3 mila aziende, per un totale di 15 mila addetti e un giro d’affari che supera 1,3 miliardi di euro di fatturato. D’altra parte, tutte le storie che arrivano dall’Alto Adige sanno di sostenibilità e innovazione. Situato fra le macro-aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione. In questo, le aziende sono aiutate da IDM Alto Adige, che si occupa di coordinare e sviluppare attività di innovazione. IDM Alto Adige lo fa puntando su uno sviluppo sistemico e globale del marchio Alto Adige, dei settori chiave e dei mercati nazionali e internazionali. L’Alto Adige ha, infatti, grandi potenzialità e IDM lavora insieme ai partner dell’economia, della società e delle istituzioni per accelerare i processi di sostenibilità. Questi sono solo alcuni dei dati che fotografano l’importanza del settore del legno per l’Alto Adige, una terra che ha scelto di investire concretamente su questa filiera, con una serie di iniziative. Tra le quali rientra anche ProRamus, un progetto che riunisce le realtà altoatesine che operano nel comparto, con l’obiettivo di incentivare l’uso del legno informando, comunicando e sensibilizzando.

Il settore del legno ha adottato il Marchio Alto Adige, un marchio a garanzia di qualità che si muove oggi in direzione trasversale. Non rafforza infatti più solo il territorio come destinazione turistica e terra di prodotti di qualità ma anche come sede di particolari competenze. In questo sviluppo, il settore del legno svolge un ruolo fondamentale. Il Marchio Alto Adige riconosce la qualità, la sostenibilità e l’innovazione e si pone l’obiettivo di trasmettere quei valori che rendono speciale l’Alto Adige come l’impegno e la responsabilità collettiva; il suo essere naturalmente autentico e la capacità di creare valore aggiunto, emotivo e funzionale.

In Alto Adige sono diverse le aziende innovative che operano nel settore, tra queste ad esempio Rubner Haus, una delle più all’avanguardia nel panorama internazionale dell’edilizia in legno, da tempo impegnata a costruire strutture di grandi dimensioni nel pieno rispetto della qualità e della sicurezza. Ma si può citare anche Holzius, che si distingue per l’edilizia ecologica, costruendo case in legno massiccio per il settore privato e pubblico.

C’è poi Microtec, leader mondiale nella tecnologia e nel mercato del riconoscimento intelligente delle caratteristiche del legno per monitorare la qualitá della materia prima. L’obiettivo che è si posta la società è l’ottimizzazione dell’industria della lavorazione del legno, con l’intento di minimizzare gli scarti. Innovazione è sicuramente la parola chiave di Microtec, che sta sperimentando l’intelligenza artificiale anche in questo comparto. È quanto promette, per esempio Microtec "Ai-Inside". Per quanto riguarda il legno dei tronchi, MiCrotec Ai non solo supporta lo scanner nella valutazione dei difetti del legno, come i nodi morti, sacche di resina o legno compresso. Lo scanner determina il volume dei tronchi con la massima precisione in qualsiasi condizione, anche su tronchi appesantiti da neve o fango. Utilizzando Microtec Ai, lo scanner può distinguere la neve dal legno e misurare i tronchi con maggiore precisione. Per la creazione e l’ulteriore sviluppo della sua piattaforma AI, Microtec utilizza tutti i diversi sensori dei suoi scanner (nella foto sotto). Questo consente di raccogliere i dati necessari affinché la tecnologia artificiale possa imparare nel miglior modo possibile. In sintesi la società sta creando il più grande database al mondo con dati su tipi di legno simili, che spesso presentano proprietà e caratteristiche comparabili. Attiva dal 1980, Microtec in questi 45 anni ha stabilito gli standard del mercato del legno, puntando su innovazione, personale giovane, motivato, molta passione e partner affidabili.

Come X Timber, società altoatesina con tre sedi e una capacità di lavorazione annuale di oltre 75 mila metri cubi. X Timber non solo è una delle maggiori segherie per legni di conifere in Italia, ma anche uno dei più apprezzati ed efficienti produttori di componenti tecnici in legno nell’area centro-europea. Su una superficie produttiva di oltre 25 mila metri quadrati il legno viene lavorato e trasformato in elementi costruttivi altamente tecnologici per i più diversi settori dell’industria edilizia. Così, ogni settimana vengono prodotti vari componenti per quasi 40 mila porte. Inoltre, si producono mensilmente fino a 500 mila metri lineari di pezzi grezzi, per listelli battiscopa, materiali da costruzione per una quantità che riempie più di 200 furgoni e pannelli incollati per una quantità superiore a 10 carichi di camion, per i più diversi utilizzi nell’ambito degli allestimenti di interni. Nella produzione di X Timber, innovativa, è tutto automatizzato. Ciò garantisce la massima precisione 24 ore su 24 e un’elevatissima produttività. Grazie alla gestione professionale della qualità e alle tecnologie più moderne, la provenienza dei singoli prodotti può essere seguita a ritroso fino al tronco dell’albero, e quindi fino alla provenienza originaria.