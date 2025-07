Dalla filiera alla tracciabilità:. Dani abbraccia la svolta green

QUESTA STORIA COMINCIA all’indomani della seconda guerra mondiale, in un’Italia ridotta a un cumulo di macerie, ma desiderosa di rialzarsi e ricominciare. È la storia di una minuscola conceria a conduzione familiare, nata nel Vicentino e specializzata nella produzione di pellami per manufatti indispensabili alla ricostruzione: guanti da lavoro, grembiuli protettivi, scarpe. La realtà artigianale prende il nome dal suo fondatore, Angelo Dani, che costruisce, nel 1950, il primo bottale in legno. Quella piccola azienda, con sede ad Arzignano, è diventata, negli anni, il gruppo Dani, noto a livello internazionale per la sua capacità di processare, in modo sostenibile, oltre 30.000 pelli fresche e salate ogni settimana, volte a soddisfare le esigenze di svariati settori.

Dall’automotive all’arredamento, dalla calzatura all’abbigliamento, fino alle selle da equitazione: un’infinità di applicazioni cui si è aggiunta, da qualche anno, anche la realizzazione di cover per i dispositivi elettronici. Per questo motivo, il gruppo è articolato in due business unit, Dani home style and fashion e Dani automotive. La produzione è a ciclo completo e completamente interna, garantendo così il massimo controllo sui processi, oltre a qualità e affidabilità dei prodotti. Ciò che contraddistingue il gruppo veneto nel mondo – il fatturato supera i 120 milioni di euro, di cui il 75% assicurato dall’export – è, in particolare, il forte impegno verso la sostenibilità. Un impegno credibile e concreto, formalizzato già nel 2011, anno in cui Dani ottiene la Carbon footprint (dall’inglese, ‘impronta climatica’) e la certificazione Epd, acronimo di Environmental product declaration, o ‘dichiarazione ambientale di prodotto’: la certificazione, volontaria, permette di comunicare in modo trasparente gli impatti ambientali di un prodotto lungo l’intero ciclo di vita. Successivamente, nel 2012, l’azienda è tra le 100 più "verdi" d’Italia secondo il rapporto GreenItaly.

Nello stesso anno, il presidente Giancarlo Dani (nella foto in basso) riceve, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il ‘Premio dei premi per l’innovazione’. Due anni più tardi, Giancarlo Dani è insignito anche del titolo di Cavaliere del Lavoro, proprio per la sua visione pionieristica nel coniugare eccellenza di prodotto e responsabilità ambientale. "Siamo attenti da sempre ai temi della sostenibilità – commenta Valerio Mazzasette (nella foto qui sopra), managing director del gruppo – L’ambiente è la nostra casa, è da dove attingiamo le risorse per vivere con le nostre famiglie, lavorare, progettare: crediamo sia nostra responsabilità averne cura. Siamo orgogliosi di compiere, da anni, scelte che mirano a ridurre gli impatti ambientali o sociali legati alla lavorazione della pelle. In questo siamo stati dei pionieri, ci siamo posti degli obiettivi e abbiamo avuto la grande intuizione di coinvolgere enti terzi indipendenti, che hanno misurato e verificato i nostri traguardi di miglioramento e, certificandoli, ci hanno permesso di condividerli con trasparenza e credibilità".

Continua: "La nostra strategia ‘green’ si concentra, attualmente, sull’obiettivo europeo di ‘carbon neutrality’ previsto per il 2050: l’urgenza, ormai sotto gli occhi di tutti, è fronteggiare il cambiamento climatico. Abbiamo quantificato e rendicontato l’impatto delle nostre attività associate all’emissione di gas climalteranti (Co2 in primis) e compensato le quote residue tramite crediti di carbonio certificati. Ora stiamo investendo in progetti ‘a monte’ della filiera: portiamo avanti, assieme ai nostri partner di fornitura del grezzo, obiettivi legati alla riduzione dell’impronta carbonica, per ottenere pelli grezze a impatto zero. Avvalendoci del sostegno del ministero delle Imprese e del Made in Italy, abbiamo implementato, inoltre, un sistema (già operativo) per tracciare l’intero percorso delle pelli all’interno del nostro processo produttivo. Saremo quindi perfettamente in linea con quanto previsto dal regolamento Eudr (European deforestation-free products regulation), che punta a contrastare la deforestazione e il degrado forestale causati dalla produzione e dal consumo, nei Paesi Ue, di alcuni prodotti, tra cui la pelle".

Nel 2022, insieme ad altre 30 organizzazioni internazionali dell’industria della pelle, Dani promuove il "Manifesto della pelle" alla conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop27), invitando a dare priorità ai materiali naturali per mitigare l’impatto climatico e sottolineando le proprietà cicliche ed efficienti delle fibre naturali. Nel 2023, l’azienda raggiunge la neutralità delle emissioni e anticipa, così, di oltre vent’anni l’obiettivo europeo, fissato per il 2050. Nel 2024, l’impegno nei confronti dell’ambiente frutta al gruppo vicentino il prestigioso ‘Sustainability award’, dovuto alla prima posizione raggiunta nella categoria "Top 100 Esg excellence environmental".

Il premio riconosce gli sforzi compiuti da Dani nel contrasto al cambiamento climatico e nella promozione di un uso responsabile delle risorse naturali, confermando la sostenibilità come parte integrante del suo dna aziendale. Il gruppo conta oggi circa 1.000 collaboratori e opera attraverso tre concerie a ciclo completo in Italia, due stabilimenti esteri per taglio e cucito (in Tunisia e Slovenia), due presenze commerciali negli Stati Uniti e in Cina e, infine, due magazzini ‘instant service’ in Italia e negli Usa.